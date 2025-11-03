Henkel vz. Aktie
Marktkap. 28,11 Mrd. EURKGV 17,70 Div. Rendite 2,41%
WKN 604843
ISIN DE0006048432
Symbol HENOF
Henkel vz Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Overweight" belassen. Die Absatzvolumina hätten die Erwartungen übertroffen, aber bei schwachen Preisen, schrieb Celine Pannuti am Donnerstagmorgen. Das Umsatzziel für das Gesamtjahr liege nun am unteren Rand der Spanne./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:26 / GMT
Zusammenfassung: Henkel vz. Overweight
|Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
75,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
71,74 €
|Abst. Kursziel*:
4,54%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
71,96 €
|Abst. Kursziel aktuell:
4,22%
|
Analyst Name:
Celine Pannuti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
80,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
