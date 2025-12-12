DAX24.339 +0,2%Est505.773 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,36 +0,9%Nas23.594 -0,3%Bitcoin78.609 -0,2%Euro1,1723 -0,1%Öl61,25 -0,5%Gold4.329 +1,2%
KORREKTUR/Lufthansa: Flugverbindung Dresden-München bleibt erhalten

12.12.25 12:19 Uhr
(Im ersten Satz wird berichtigt, dass die Verbindung im Sommerflugplan 2026 rpt im Sommerflugplan 2026 erhalten bleibt.)

DRESDEN (dpa-AFX) - Die Verbindung vom Dresdner Flughafen nach München bleibt im Sommerflugplan 2026 erhalten. Die Lufthansa hat eine entsprechende Vereinbarung mit der Mitteldeutschen Flughafen AG getroffen, wie ein Sprecher der Flughafengesellschaft bestätigte. Zuerst hatten "Sächsische Zeitung" und "Leipziger Volkszeitung" berichtet.

"Das ist ein wichtiges Signal für die Region und Ergebnis der konstruktiven Zusammenarbeit zwischen der Lufthansa Group, der sächsischen Staatsregierung und der Mitteldeutschen Flughafen AG", sagte der Vorstandsvorsitzende Götz Ahmelmann den Zeitungen. Ende Oktober hatte er vor einer Streichung der Strecke gewarnt. Wegen hoher Standortkosten in Deutschland stehe sie auf dem Prüfstand, teilte Ahmelmann damals mit.

Flughafen Leipzig/Halle und Dresden unter Druck

Zur Mitteldeutschen Flughafen AG gehören die Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden. Haupteigentümer sind die beiden Länder Sachsen und Sachsen-Anhalt. Seit Jahren steht die Flughafengesellschaft unter Druck. Im vergangenen Jahr verzeichnete sie mit 53,5 Millionen Euro den höchsten Verlust in ihrer Geschichte. Die Umsatzerlöse sanken um 2,9 Prozent auf 186,2 Millionen Euro.

An den beiden Flughäfen waren zuvor bereits mehrere Verbindungen entfallen. Die Strecke von Leipzig nach München stampfte die Lufthansa mit dem Sommerflugplan 2025 ein. Die Konzerntochter Eurowings hatte Ende vorigen Jahres die Strecke Leipzig-Düsseldorf aus dem Programm genommen./jbl/DP/stw

