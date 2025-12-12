DAX24.366 +0,3%Est505.777 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,35 +2,2%Nas23.490 -0,4%Bitcoin78.659 -0,2%Euro1,1731 -0,1%Öl61,13 -0,7%Gold4.345 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Oracle 871460 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Korrekturtrend geknackt: DAX etwas fester -- Dow vor neuem Rekord? -- NEL investiert in Effizienz -- Broadcom mit starken Zahlen -- lululemon, RENK, Rheinmetall, HENSOLDT, Canopy Growth & Co. im Fokus
Top News
Fraport-Aktie gibt nach: Flughafenbetreiber will erste Dividende seit der Pandemie zahlen Fraport-Aktie gibt nach: Flughafenbetreiber will erste Dividende seit der Pandemie zahlen
S&P 500: Was steckt hinter dem optimistischen Ziel der Deutschen Bank für das Jahr 2026? S&P 500: Was steckt hinter dem optimistischen Ziel der Deutschen Bank für das Jahr 2026?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Rekordausschüttung bei DWS Top Dividende: 2025 schüttet der Fonds 5,10 EUR pro LD-Anteil aus. Alle Infos hier. Investitionen unterliegen Risiken.

China kündigt Exportkontrollen auf Stahl an

12.12.25 13:53 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Salzgitter
41,80 EUR 0,28 EUR 0,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
thyssenkrupp AG
9,13 EUR 0,10 EUR 1,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

PEKING (dpa-AFX) - China hat angekündigt, auf bestimmte Stahlprodukte Exportkontrollen zu erheben. Wie das Handelsministerium in Peking mitteilte, gelten die Regelungen vom 1. Januar kommenden Jahres an. Betroffen sind laut einer Liste 300 verschiedene Stahlprodukte. Einen Grund für die Einführung der Maßnahmen nannte die Behörde nicht.

Wer­bung

Unternehmen in China, die Stahl ins Ausland exportieren wollen, brauchen dann für die aufgeführten Produkte eine Genehmigung. Hintergrund könnte auch Kritik im Ausland am billigen Stahl aus der Volksrepublik und den dort vorherrschenden Überkapazitäten sein.

Chinas Stahl-Exporte steigen weiter

Der chinesische Verband der Stahlindustrie sprach von einer "wichtigen Maßnahme" zur Steuerung der Exporte. Diese fördere die Entwicklung der Stahlbranche und wirke sich vorteilhaft auf den Schutz des globalen Gleichgewichts zwischen Angebot und Nachfrage aus, hieß es in einer Mitteilung.

Trotz Schutzmaßnahmen mancher Länder - wie etwa der USA durch Zölle auf ausländischen Stahl - stiegen Chinas Stahl-Ausfuhren in diesem Jahr abermals. Laut Daten des Zolls in Peking übertrafen die Exporte bis einschließlich November bereits die Marke von 100 Millionen Tonnen deutlich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist das ein Anstieg von 6,7 Prozent. In Deutschland sorgt Chinas billiger Stahl für Kritik, weil die Erzeugnisse auch wegen Subventionen im Preis die Konkurrenz deutlich unterbieten, was wiederum der heimischen Industrie schadet./jon/DP/men

Ausgewählte Hebelprodukte auf Salzgitter

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Salzgitter

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu thyssenkrupp AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu thyssenkrupp AG

DatumRatingAnalyst
10.12.2025thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
10.12.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
09.12.2025thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
09.12.2025thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
09.12.2025thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
16.09.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
14.08.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
11.08.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
12.06.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
27.05.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
10.12.2025thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
10.12.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
09.12.2025thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
09.12.2025thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
03.12.2025thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
09.12.2025thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
14.08.2025thyssenkrupp VerkaufenDZ BANK
29.07.2025thyssenkrupp VerkaufenDZ BANK
16.07.2025thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
25.11.2024thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für thyssenkrupp AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen