21:06 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Thyssenkrupp auf "Hold" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Nach einer beinahe Verdreifachung des Kurses seit Jahresbeginn sieht Analyst Tommaso Castello nun nur noch begrenztes Potenzial. Ein Verkauf der Stahlsparte und ein Börsengang der Aufzugsparte wären die notwendigen Impulse für eine nochmalige Neubewertung, hieß es in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/bek/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 13:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 13:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

