thyssenkrupp Aktie
Marktkap. 5,95 Mrd. EURDiv. Rendite 4,32%
WKN 750000
ISIN DE0007500001
Symbol TYEKF
thyssenkrupp Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Thyssenkrupp auf "Hold" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Nach einer beinahe Verdreifachung des Kurses seit Jahresbeginn sieht Analyst Tommaso Castello nun nur noch begrenztes Potenzial. Ein Verkauf der Stahlsparte und ein Börsengang der Aufzugsparte wären die notwendigen Impulse für eine nochmalige Neubewertung, hieß es in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/bek/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 13:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 13:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: thyssenkrupp Hold
|Unternehmen:
thyssenkrupp AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
11,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
8,87 €
|Abst. Kursziel*:
24,01%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
8,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
23,65%
|
Analyst Name:
Tommaso Castello
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
9,68 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu thyssenkrupp AG
|21:06
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:26
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|09.12.25
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|09.12.25
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.09.25
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|14.08.25
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|11.08.25
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|12.06.25
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|27.05.25
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|09.12.25
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|14.08.25
|thyssenkrupp Verkaufen
|DZ BANK
|29.07.25
|thyssenkrupp Verkaufen
|DZ BANK
|16.07.25
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|25.11.24
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
