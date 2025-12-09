DAX 24.130 -0,1%ESt50 5.708 -0,2%MSCI World 4.430 +0,7%Top 10 Crypto 12,57 +2,8%Nas 23.654 +0,3%Bitcoin 78.759 -1,3%Euro 1,1692 +0,6%Öl 62,64 +0,8%Gold 4.227 +0,5%
thyssenkrupp Aktie

Marktkap. 5,95 Mrd. EUR

Div. Rendite 4,32%
WKN 750000

ISIN DE0007500001

Symbol TYEKF

Jefferies & Company Inc.

thyssenkrupp Hold

21:06 Uhr
thyssenkrupp Hold
thyssenkrupp AG
8,90 EUR 0,03 EUR 0,38%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Thyssenkrupp auf "Hold" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Nach einer beinahe Verdreifachung des Kurses seit Jahresbeginn sieht Analyst Tommaso Castello nun nur noch begrenztes Potenzial. Ein Verkauf der Stahlsparte und ein Börsengang der Aufzugsparte wären die notwendigen Impulse für eine nochmalige Neubewertung, hieß es in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/bek/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 13:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 13:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: thyssenkrupp Hold

Unternehmen:
thyssenkrupp AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
11,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
8,87 €		 Abst. Kursziel*:
24,01%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
8,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
23,65%
Analyst Name:
Tommaso Castello 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,68 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu thyssenkrupp AG

21:06 thyssenkrupp Hold Jefferies & Company Inc.
12:26 thyssenkrupp Hold Deutsche Bank AG
09.12.25 thyssenkrupp Underweight Barclays Capital
09.12.25 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
09.12.25 thyssenkrupp Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

