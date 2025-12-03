DAX 24.028 +0,6%ESt50 5.724 +0,1%MSCI World 4.417 +0,0%Top 10 Crypto 12,44 -0,6%Nas 23.545 +0,2%Bitcoin 76.300 -3,6%Euro 1,1638 -0,1%Öl 63,66 +0,5%Gold 4.215 +0,1%
Henkel vz. Aktie

68,62 EUR -0,32 EUR -0,46 %
STU
Marktkap. 27,29 Mrd. EUR

KGV 17,70 Div. Rendite 2,41%
WKN 604843

ISIN DE0006048432

Symbol HENOF

Jefferies & Company Inc.

Henkel vz Hold

17:41 Uhr
Henkel vz Hold
Henkel KGaA Vz.
68,62 EUR -0,32 EUR -0,46%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Henkel von 80 auf 79 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Angesichts schwächerer Verkaufszahlen und harter Konkurrenz senkte David Hayes in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Schätzungen fürs kommende Jahr. Der Konsumgüterkonzern dürfte seine Marge vorerst nicht weiter steigern können./rob/niw/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 09:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 09:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Henkel vz. Hold

Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
79,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
68,80 €		 Abst. Kursziel*:
14,83%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
68,62 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,13%
Analyst Name:
David Hayes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
79,23 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Henkel KGaA Vz.

17:41 Henkel vz. Hold Jefferies & Company Inc.
02.12.25 Henkel vz. Kaufen DZ BANK
26.11.25 Henkel vz. Underweight JP Morgan Chase & Co.
25.11.25 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
13.11.25 Henkel vz. Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.

finanzen.net Aktieneinstufung Jefferies & Company Inc.: Hold für Henkel vz-Aktie Jefferies & Company Inc.: Hold für Henkel vz-Aktie
finanzen.net Henkel vz Aktie News: Henkel vz gewinnt am Nachmittag an Boden
finanzen.net Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittag mit Aufschlag
finanzen.net Henkel vz Aktie News: Henkel vz verteidigt Stellung am Vormittag
finanzen.net DAX 40-Wert Henkel vz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Henkel vz von vor einem Jahr gekostet
finanzen.net DAX-Handel aktuell: DAX liegt zum Handelsende im Plus
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende stärker
finanzen.net Kaufen-Note für Henkel vz-Aktie: Neue Analyse von DZ BANK
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: So bewegt sich der DAX nachmittags
EQS Group EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Henkel AG & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-News: Higher organic sales growth in Q3 – positive volume development in both business units
EQS Group EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
