DAX 24.190 -0,8%ESt50 5.775 -0,2%MSCI World 4.393 -0,5%Top 10 Crypto 13,89 +2,0%Nas 23.126 -1,2%Bitcoin 88.505 +1,0%Euro 1,1625 +0,3%Öl 63,26 +0,9%Gold 4.194 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Siemens 723610 Infineon 623100 RENK RENK73 Bayer BAY001 RWE 703712 Novo Nordisk A3EU6F Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 HENSOLDT HAG000 Highland Critical Minerals A4193E Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown beendet: Dow startet leichter -- DAX gibt nach -- Siemens mit Rekordgewinn -- RENK auf Wachstumskurs -- Rheinmetall, HENSOLDT, Merck, NEL, Palantir, Deutsche Telekom, DroneShield im Fokus
Top News
DAX-Chefs: Diese Studiengänge haben die Chefs aus der ersten Reihe absolviert DAX-Chefs: Diese Studiengänge haben die Chefs aus der ersten Reihe absolviert
Ausblick: Virgin Galactic präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel Ausblick: Virgin Galactic präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Henkel vz. Aktie

Kaufen
Verkaufen
Henkel vz. Aktien-Sparplan
72,30 EUR -0,40 EUR -0,55 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 28,51 Mrd. EUR

KGV 17,70 Div. Rendite 2,41%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 604843

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0006048432

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol HENOF

Jefferies & Company Inc.

Henkel vz Hold

15:31 Uhr
Henkel vz Hold
Aktie in diesem Artikel
Henkel KGaA Vz.
72,30 EUR -0,40 EUR -0,55%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Henkel nach Zahlen zum dritten Quartal von 78 auf 80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst David Hayes begründete das moderat höhere Kursziel mit niedrigeren Renditen an den Anleihemärkten. Operativ habe der Konsumgüterhersteller "noch einiges an Wäsche zu waschen", hieß es in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 08:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 08:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Henkel AG

Zusammenfassung: Henkel vz. Hold

Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
80,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
72,04 €		 Abst. Kursziel*:
11,05%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
72,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,65%
Analyst Name:
David Hayes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
81,21 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Henkel KGaA Vz.

15:31 Henkel vz. Hold Jefferies & Company Inc.
10.11.25 Henkel vz. Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.11.25 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
07.11.25 Henkel vz. Overweight Barclays Capital
07.11.25 Henkel vz. Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.

finanzen.net Aktienbewertung Henkel vz-Analyse: So bewertet Jefferies & Company Inc. die Henkel vz-Aktie Henkel vz-Analyse: So bewertet Jefferies & Company Inc. die Henkel vz-Aktie
finanzen.net Verluste in Frankfurt: So performt der LUS-DAX am Donnerstagmittag
finanzen.net Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Donnerstagmittag billiger
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX präsentiert sich zum Start schwächer
finanzen.net Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Vormittag im Plus
finanzen.net Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels fester
finanzen.net Henkel vz Aktie News: Henkel vz zieht am Mittwochnachmittag an
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX-Börsianer greifen am Mittwochnachmittag zu
finanzen.net XETRA-Handel: LUS-DAX am Mittag in der Gewinnzone
EQS Group EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-News: Higher organic sales growth in Q3 – positive volume development in both business units
EQS Group EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
RSS Feed
Henkel KGaA Vz. zu myNews hinzufügen