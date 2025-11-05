Henkel vz. Aktie
Marktkap. 28,11 Mrd. EURKGV 17,70 Div. Rendite 2,41%
WKN 604843
ISIN DE0006048432
Symbol HENOF
Henkel vz Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Henkel nach Zahlen mit einem Kursziel von 78 Euro auf "Hold" belassen. Das dritte Quartal des Konsumgüterkonzerns wertet David Hayes am Donnerstag in seiner ersten Einschätzung als "leicht enttäuschend". Allerdings glaubt er, dass die Erwartungen von Anlegern auch schon etwas niedriger waren als es der Analystenkonsens hergab./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 02:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 02:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Henkel AG
Zusammenfassung: Henkel vz. Hold
|Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
78,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
72,40 €
|Abst. Kursziel*:
7,73%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
71,58 €
|Abst. Kursziel aktuell:
8,97%
|
Analyst Name:
David Hayes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
80,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
