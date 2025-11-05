DAX 23.977 -0,3%ESt50 5.655 -0,3%MSCI World 4.364 +0,2%Top 10 Crypto 13,97 -2,7%Nas 23.500 +0,7%Bitcoin 89.351 -1,1%Euro 1,1516 +0,2%Öl 64,06 +0,8%Gold 4.014 +0,9%
So schätzen die Analysten die DocMorris-Aktie im Oktober 2025 ein
Continental-Aktie wenig bewegt: Michelin-Konkurrrent wegen Sonderbelastungen mit Verlust im 3. Quartal
Henkel vz. Aktie

Henkel vz. Aktien-Sparplan
71,58 EUR +0,46 EUR +0,65 %
STU
Marktkap. 28,11 Mrd. EUR

KGV 17,70 Div. Rendite 2,41%
WKN 604843

ISIN DE0006048432

Symbol HENOF

Jefferies & Company Inc.

Henkel vz Hold

09:41 Uhr
Henkel vz Hold
Henkel KGaA Vz.
71,58 EUR 0,46 EUR 0,65%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Henkel nach Zahlen mit einem Kursziel von 78 Euro auf "Hold" belassen. Das dritte Quartal des Konsumgüterkonzerns wertet David Hayes am Donnerstag in seiner ersten Einschätzung als "leicht enttäuschend". Allerdings glaubt er, dass die Erwartungen von Anlegern auch schon etwas niedriger waren als es der Analystenkonsens hergab./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 02:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 02:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Henkel AG

Zusammenfassung: Henkel vz. Hold

Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
78,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
72,40 €		 Abst. Kursziel*:
7,73%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
71,58 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,97%
Analyst Name:
David Hayes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
80,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

09:41 Henkel vz. Hold Jefferies & Company Inc.
09:06 Henkel vz. Sector Perform RBC Capital Markets
27.10.25 Henkel vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.10.25 Henkel vz. Buy Warburg Research
29.09.25 Henkel vz. Overweight Barclays Capital
Henkel KGaA Vz. zu myNews hinzufügen