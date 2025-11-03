Commerzbank Aktie
Marktkap. 36,71 Mrd. EURKGV 7,58 Div. Rendite 4,13%
WKN CBK100
ISIN DE000CBK1001
Symbol CRZBF
Commerzbank Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Commerzbank nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 33 Euro auf "Sector Perform" belassen. Das Geldinstitut habe im dritten Quartal auf den ersten Blick die Erwartungen verfehlt, schrieb Anke Reingen am Donnerstag. Sie betonte aber, dass es in den Details einige ermutigende Entwicklungen gegeben habe, vor allem im Geschäftskundenbereich. Zum erhöhten Ziel für den Zinsüberschuss erwähnte sie, dass der Konsens schon auf dem neuen Niveau liege./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 02:14 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 02:14 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Commerzbank Sector Perform
|Unternehmen:
Commerzbank
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
33,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
31,46 €
|Abst. Kursziel*:
4,90%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
31,81 €
|Abst. Kursziel aktuell:
3,74%
|
Analyst Name:
Anke Reingen
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
33,08 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
