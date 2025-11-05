Zalando Aktie
Marktkap. 5,93 Mrd. EURKGV 33,42 Div. Rendite 0,00%
WKN ZAL111
ISIN DE000ZAL1111
Symbol ZLDSF
Zalando Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Outperform" belassen. Der Online-Händler habe im relativ ruhigen dritten Quartal in etwa die Erwartungen erfüllt, schrieb Richard Chamberlain am Donnerstag in seiner ersten Einschätzung. Die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 sei bestätigt worden und zugunsten eines aktienbasierten Vergütungsprogramms habe das Unternehmen Aktienrückkäufe angekündigt./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 01:59 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 01:59 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Zalando Outperform
|Unternehmen:
Zalando
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
40,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
24,31 €
|Abst. Kursziel*:
64,54%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
24,21 €
|Abst. Kursziel aktuell:
65,22%
|
Analyst Name:
Richard Chamberlain
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
37,89 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Zalando
|27.10.25
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.25
|Zalando Buy
|Warburg Research
|14.10.25
|Zalando Buy
|UBS AG
|14.10.25
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|13.10.25
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.25
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.25
|Zalando Buy
|Warburg Research
|14.10.25
|Zalando Buy
|UBS AG
|14.10.25
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|13.10.25
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|16.10.25
|Zalando Buy
|Warburg Research
|14.10.25
|Zalando Buy
|UBS AG
|14.10.25
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|13.10.25
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|06.10.25
|Zalando Buy
|UBS AG
|19.06.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|03.02.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|22.01.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|16.01.25
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|09.07.24
|Zalando Underperform
|Bernstein Research
|27.10.25
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.25
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.06.25
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.