DAX 23.995 -0,2%ESt50 5.650 -0,3%MSCI World 4.363 +0,1%Top 10 Crypto 13,98 -2,6%Nas 23.500 +0,7%Bitcoin 89.523 -1,0%Euro 1,1512 +0,2%Öl 63,45 -0,2%Gold 4.012 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Palantir A2QA4J TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Amazon 906866 EVOTEC 566480 Tesla A1CX3T RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Unter 24.000er-Marke: DAX leichter -- Asiens Börsen legen zu -- Rheinmetall mit Umsatz- und Gewinnsteigerung -- Commerzbank, Zalando, Continental, Robinhood, Arm, Lucid, AMC im Fokus
Top News
DroneShield-Aktie wieder auf Talfahrt: Monatsverlust deutlich ausgebaut DroneShield-Aktie wieder auf Talfahrt: Monatsverlust deutlich ausgebaut
freenet-Aktie im Plus: Höherer Quartalsgewinn freenet-Aktie im Plus: Höherer Quartalsgewinn
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Zalando Aktie

Kaufen
Verkaufen
Zalando Aktien-Sparplan
24,21 EUR +0,95 EUR +4,08 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 5,93 Mrd. EUR

KGV 33,42 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN ZAL111

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000ZAL1111

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ZLDSF

RBC Capital Markets

Zalando Outperform

09:16 Uhr
Zalando Outperform
Aktie in diesem Artikel
Zalando
24,21 EUR 0,95 EUR 4,08%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Outperform" belassen. Der Online-Händler habe im relativ ruhigen dritten Quartal in etwa die Erwartungen erfüllt, schrieb Richard Chamberlain am Donnerstag in seiner ersten Einschätzung. Die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 sei bestätigt worden und zugunsten eines aktienbasierten Vergütungsprogramms habe das Unternehmen Aktienrückkäufe angekündigt./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 01:59 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 01:59 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Zalando Outperform

Unternehmen:
Zalando		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
24,31 €		 Abst. Kursziel*:
64,54%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
24,21 €		 Abst. Kursziel aktuell:
65,22%
Analyst Name:
Richard Chamberlain 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
37,89 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Zalando

27.10.25 Zalando Neutral JP Morgan Chase & Co.
16.10.25 Zalando Buy Warburg Research
14.10.25 Zalando Buy UBS AG
14.10.25 Zalando Buy Deutsche Bank AG
13.10.25 Zalando Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Zalando

finanzen.net Aktie im Blick Zalando-Aktie-Analyse: RBC Capital Markets bewertet mit Outperform Zalando-Aktie-Analyse: RBC Capital Markets bewertet mit Outperform
finanzen.net Zalando-Aktie springt an: Zweistelliges Wachstum - Gewinne sinken leicht
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Zalando nach Zahlen auf Stabilisierungskurs
dpa-afx Zalando steigert Umsatz deutlich - Partnerschaft mit DFB
EQS Group EQS-News: Starkes Wachstum im dritten Quartal und mehr als 61 Millionen Kund*innen – Zalando forciert Sportoffensive mit strategischer DFB-Partnerschaft
dpa-afx Zalando-Aktie gefragt: Neuer Aktienrückkauf für aktienbasierte Vergütung
finanzen.net Ausblick: Zalando informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Dow Jones Zalando beschließt neues Aktienrückkaufprogramm - Volumen bis zu 100 Mio EUR
finanzen.net Zalando Aktie News: Zalando am Mittwochnachmittag verlustreich
EQS Group EQS-News: Zalando delivers strong Q3 growth with customer base surpassing 61 million; doubles down on sports opportunity, announcing partnership with German Football Federation 
EQS Group EQS-Adhoc: Zalando SE: Zalando Launches Share Buy-back for Share-based Remuneration Programs
EQS Group EQS-PVR: Zalando SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Zalando SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: Zalando SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-News: Zalando Appoints Anna Dimitrova as CFO, Adding Wealth of Experience in Finance, Strategy, M&A and Transformation, to Management Board
EQS Group EQS-PVR: Zalando SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Zalando SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Zalando zu myNews hinzufügen