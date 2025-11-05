DAX 23.965 -0,4%ESt50 5.652 -0,3%MSCI World 4.364 +0,2%Top 10 Crypto 13,97 -2,7%Nas 23.500 +0,7%Bitcoin 89.351 -1,1%Euro 1,1519 +0,2%Öl 64,13 +0,9%Gold 4.013 +0,8%
Marktkap. 45,09 Mrd. EUR

KGV 22,32 Div. Rendite 4,32%
WKN 851247

ISIN GB0002374006

Symbol DGEAF

RBC Capital Markets

Diageo Sector Perform

09:26 Uhr
Diageo Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Diageo plc
19,85 EUR -0,45 EUR -2,22%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Diageo nach Zahlen mit einem Kursziel von 2200 Pence auf "Sector Perform" belassen. Obwohl das erste Geschäftsquartal in Ordnung gewesen sei, habe der Spirituosenkonzern den Ausblick gesenkt, schrieb James Edwardes Jones am Donnerstag. Hintergrund seien niedrigere Erwartungen an den Märkten in Nordamerika und China. Die von ihm erhoffte Ernennung eines neuen Konzernchefs habe es nicht gegeben./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 02:21 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 02:21 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: fotogestoeber / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Diageo Sector Perform

Unternehmen:
Diageo plc		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
22,00 £
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
19,95 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
James Edwardes Jones 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
22,97 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Diageo plc

09:26 Diageo Sector Perform RBC Capital Markets
03.11.25 Diageo Buy UBS AG
21.10.25 Diageo Outperform Bernstein Research
20.10.25 Diageo Outperform Bernstein Research
20.10.25 Diageo Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Diageo plc

dpa-afx Geringere Kauflust Diageo-Aktie im Sinkflug: Jahresausblick wegen China und USA gesenkt Diageo-Aktie im Sinkflug: Jahresausblick wegen China und USA gesenkt
finanzen.net Gute Stimmung in London: FTSE 100-Börsianer greifen zum Start des Donnerstagshandels zu
finanzen.net Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 beginnt die Sitzung mit Verlusten
finanzen.net Diageo Aktie News: Diageo am Vormittag in Rot
finanzen.net Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels mit grünem Vorzeichen
finanzen.net Diageo Aktie News: Diageo am Nachmittag höher
finanzen.net STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zeigt sich am Mittwochnachmittag schwächer
finanzen.net Börse Europa in Rot: STOXX 50 verliert am Mittwochmittag
finanzen.net Diageo Aktie News: Diageo am Mittag mit Einbußen
Financial Times Diageo cuts sales and profit forecast on lower US and China demand
RTE.ie Diageo lowers 2026 forecast as US, China demand slows
PR Newswire Sip, Set, Celebrate: The Cocktail Collection Toasts the Season With the New Ketel One Lemon Drop Martini and Whimsical Tablescape Kits
MotleyFool Seneca House Advisors Dumps 35,000 Diageo (DEO) Shares in $3.5 Million Exit
MotleyFool Keystone Financial Planning Loads Up On Diageo (DEO) With 87,000 Shares in Q3 2025
MotleyFool Martin Capital Liquidates its Diageo Position: What That Means for the Alcoholic Beverages Titan
PR Newswire THE CROWN ROYAL RIG RETURNS FOR THE NFL SEASON ENLISTING TAYLOR ROOKS AS THEIR PARTNER IN DELIVERING GENEROSITY TO NFL FANS
PR Newswire The Coffee Cocktail of a Generation: Mr Black Espresso Martini Fest Marks Year Four
RSS Feed
