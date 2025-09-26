Henkel vz. Aktie
Marktkap. 27,11 Mrd. EURKGV 17,70 Div. Rendite 2,41%
WKN 604843
ISIN DE0006048432
Symbol HENOF
Henkel vz Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Henkel von 80 auf 79 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Bevorstehende Produktneueinführungen seien wichtig, um die schwache Verbraucherstimmung zu kompensieren, schrieb Patrick Folan am Freitag./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 13:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 13:50 / GMT
