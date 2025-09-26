DAX 23.720 -0,1%ESt50 5.505 +0,1%Top 10 Crypto 15,48 +1,0%Dow 46.247 +0,7%Nas 22.484 +0,4%Bitcoin 95.830 +0,0%Euro 1,1722 +0,3%Öl 68,95 -1,2%Gold 3.816 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400 BASF BASF11 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Lufthansa: Restrukturierung und drohende Streiks -- Canopy Growth, Alibaba, D-Wave & Co., Novo Nordisk, Occidental, DroneShield, Rüstungsaktien, BYD, Goldpreis, Autoaktien im Fokus
Top News
Market-Perform von Bernstein Research für EON SE-Aktie Market-Perform von Bernstein Research für EON SE-Aktie
Darum sieht die Bank of America gute Chancen für die Satelliten-Aktie AST SpaceMobile Darum sieht die Bank of America gute Chancen für die Satelliten-Aktie AST SpaceMobile
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Henkel vz. Aktie

Kaufen
Verkaufen
Henkel vz. Aktien-Sparplan
68,74 EUR -0,08 EUR -0,12 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 27,11 Mrd. EUR

KGV 17,70 Div. Rendite 2,41%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 604843

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0006048432

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol HENOF

Barclays Capital

Henkel vz Overweight

14:26 Uhr
Henkel vz Overweight
Aktie in diesem Artikel
Henkel KGaA Vz.
68,74 EUR -0,08 EUR -0,12%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Henkel von 80 auf 79 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Bevorstehende Produktneueinführungen seien wichtig, um die schwache Verbraucherstimmung zu kompensieren, schrieb Patrick Folan am Freitag./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 13:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 13:50 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Henkel AG & Co. KGaA

Zusammenfassung: Henkel vz. Overweight

Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
79,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
68,92 €		 Abst. Kursziel*:
14,63%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
68,74 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,93%
Analyst Name:
Patrick Folan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
80,76 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Henkel KGaA Vz.

14:26 Henkel vz. Overweight Barclays Capital
14:26 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
26.09.25 Henkel vz. Hold Jefferies & Company Inc.
26.09.25 Henkel vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.09.25 Henkel vz. Sell Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.

finanzen.net Aktie auf dem Prüfstand Bernstein Research veröffentlicht Investment-Empfehlung: Henkel vz-Aktie mit Market-Perform Bernstein Research veröffentlicht Investment-Empfehlung: Henkel vz-Aktie mit Market-Perform
finanzen.net Barclays Capital gibt Henkel vz-Aktie Overweight
finanzen.net Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittag mit Einbußen
EQS Group EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
finanzen.net Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Montagvormittag mit KursVerlusten
finanzen.net Henkel vz Aktie News: Henkel vz reagiert am Nachmittag positiv
finanzen.net Henkel vz-Analyse: JP Morgan Chase & Co. vergibt Overweight an Henkel vz-Aktie
finanzen.net Aktien-Analyse: Goldman Sachs bewertet Henkel-Aktie
finanzen.net DAX 40-Papier Henkel vz-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Henkel vz von vor 5 Jahren angefallen
EQS Group EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Henkel AG & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Henkel AG & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
RSS Feed
Henkel KGaA Vz. zu myNews hinzufügen