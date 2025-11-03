DAX 23.965 -0,4%ESt50 5.652 -0,3%MSCI World 4.364 +0,2%Top 10 Crypto 13,97 -2,7%Nas 23.500 +0,7%Bitcoin 89.351 -1,1%Euro 1,1519 +0,2%Öl 64,13 +0,9%Gold 4.013 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Palantir A2QA4J TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Amazon 906866 Tesla A1CX3T Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RENK RENK73 EVOTEC 566480 Lufthansa 823212 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Unter 24.000er-Marke: DAX leichter -- Asiens Börsen legen zu -- Rheinmetall mit Umsatz- und Gewinnsteigerung -- Commerzbank, Zalando, Continental, Robinhood, Arm, Lucid, AMC im Fokus
Top News
So schätzen die Analysten die DocMorris-Aktie im Oktober 2025 ein So schätzen die Analysten die DocMorris-Aktie im Oktober 2025 ein
Continental-Aktie wenig bewegt: Michelin-Konkurrrent wegen Sonderbelastungen mit Verlust im 3. Quartal Continental-Aktie wenig bewegt: Michelin-Konkurrrent wegen Sonderbelastungen mit Verlust im 3. Quartal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Commerzbank Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
31,83 EUR -0,61 EUR -1,88 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 36,71 Mrd. EUR

KGV 7,58 Div. Rendite 4,13%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN CBK100

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000CBK1001

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol CRZBF

Warburg Research

Commerzbank Hold

10:11 Uhr
Commerzbank Hold
Aktie in diesem Artikel
Commerzbank
31,83 EUR -0,61 EUR -1,88%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Commerzbank nach Quartalszahlen von 30,40 auf 30,70 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Mit starken Ergebnissen hätten die Frankfurter die Erwartungen erfüllt, schrieb Andreas Pläsier am Donnerstag./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: mf

Zusammenfassung: Commerzbank Hold

Unternehmen:
Commerzbank		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
30,70 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
31,46 €		 Abst. Kursziel*:
-2,42%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
31,83 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-3,55%
Analyst Name:
Andreas Pläsier 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
33,08 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Commerzbank

09:26 Commerzbank Sector Perform RBC Capital Markets
22.10.25 Commerzbank Neutral JP Morgan Chase & Co.
21.10.25 Commerzbank Sell Goldman Sachs Group Inc.
17.10.25 Commerzbank Hold Warburg Research
16.10.25 Commerzbank Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Commerzbank

finanzen.net Aktuelle Analyse im Blick Investment-Note für Commerzbank-Aktie: Neue Analyse von Deutsche Bank AG Investment-Note für Commerzbank-Aktie: Neue Analyse von Deutsche Bank AG
finanzen.net Commerzbank-Analyse: Hold-Bewertung für Commerzbank-Aktie von Warburg Research
dpa-afx ROUNDUP: Commerzbank enttäuscht mit Gewinnrückgang - Aktie sackt ab
finanzen.net DAX 40-Papier Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Commerzbank-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
finanzen.net Commerzbank-Aktie im Chartcheck: Candlestick Hanging Man
finanzen.net Aktien-Tipp Commerzbank-Aktie: RBC Capital Markets bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
finanzen.net DAX aktuell: DAX zum Handelsstart in Rot
finanzen.net LUS-DAX aktuell: LUS-DAX startet im Minus
Dow Jones Commerzbank-Aktie dennoch schwach: Prognose für Zinsüberschuss angehoben - operativer Gewinn legt zu
Business Times Commerzbank profit falls 7.9% in Q3, defying expectations for increase
EQS Group EQS-CMS: Commerzbank Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Commerzbank Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Commerzbank Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Financial Times Commerzbank weighs leaving landmark Frankfurt HQ in cost-cutting push
EQS Group SREP capital requirements for Commerzbank reduced for 2026 – distance to MDA threshold remains comfortable
EQS Group EQS-News: SREP capital requirements for Commerzbank reduced for 2026 – distance to MDA threshold remains comfortable
EQS Group EQS-CMS: Commerzbank Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
RSS Feed
Commerzbank zu myNews hinzufügen