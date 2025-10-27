Warburg Research

HAMBORNER REIT Buy

11:41 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Hamborner Reit nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 7,30 Euro belassen. Das dritte Quartal des Immobilienunternehmens habe den Erwartungen entsprochen, schrieb Philipp Kaiser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Operativ habe sich das Geschäft günstig entwickelt. Hemmschuh für den Kurs sei aber das Verhältnis zwischen Nettofinanzverbindlichkeiten und dem Marktwert der Immobilien (LTV)./rob/mf/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

