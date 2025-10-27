DAX 24.058 +0,0%ESt50 5.672 +0,1%MSCI World 4.364 +0,2%Top 10 Crypto 13,95 -2,8%Nas 23.500 +0,7%Bitcoin 89.646 -0,8%Euro 1,1515 +0,2%Öl 63,97 +0,7%Gold 4.007 +0,7%
HAMBORNER REIT Aktie

4,85 EUR -0,28 EUR -5,46 %
STU
Marktkap. 415,66 Mio. EUR

KGV 31,50 Div. Rendite 7,62%
WKN A3H233

ISIN DE000A3H2333

Symbol HMBRF

Warburg Research

HAMBORNER REIT Buy

11:41 Uhr
HAMBORNER REIT
4,85 EUR -0,28 EUR -5,46%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Hamborner Reit nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 7,30 Euro belassen. Das dritte Quartal des Immobilienunternehmens habe den Erwartungen entsprochen, schrieb Philipp Kaiser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Operativ habe sich das Geschäft günstig entwickelt. Hemmschuh für den Kurs sei aber das Verhältnis zwischen Nettofinanzverbindlichkeiten und dem Marktwert der Immobilien (LTV)./rob/mf/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: hamborner REIT

Unternehmen:
HAMBORNER REIT		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
7,30 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
4,77 €		 Abst. Kursziel*:
53,04%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
4,85 €		 Abst. Kursziel aktuell:
50,52%
Analyst Name:
Philipp Kaiser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
7,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HAMBORNER REIT

11:41 HAMBORNER REIT Buy Warburg Research
01.10.25 HAMBORNER REIT Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.08.25 HAMBORNER REIT Buy Warburg Research
05.08.25 HAMBORNER REIT Buy Baader Bank
05.08.25 HAMBORNER REIT Buy Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu HAMBORNER REIT

dpa-afx Gewerbeimmobilien im Blick HAMBORNER REIT-Aktie unter Druck: Höhere Kosten und gesunkene Einnahmen schmälern Gewinn HAMBORNER REIT-Aktie unter Druck: Höhere Kosten und gesunkene Einnahmen schmälern Gewinn
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: SDAX verbucht zum Handelsstart Gewinne
EQS Group EQS-News: HAMBORNER REIT AG setzt planmäßige Geschäftsentwicklung auch im dritten Quartal 2025 fort
finanzen.net Börse Frankfurt: SDAX sackt letztendlich ab
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: SDAX verbucht nachmittags Abschläge
finanzen.net SDAX-Handel aktuell: Letztendlich Pluszeichen im SDAX
finanzen.net SDAX aktuell: SDAX beginnt Freitagssitzung in der Gewinnzone
finanzen.net Verluste in Frankfurt: SDAX fällt zum Handelsstart zurück
finanzen.net XETRA-Handel: SDAX steigt am Mittwochmittag
EQS Group EQS-PVR: HAMBORNER REIT AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: HAMBORNER REIT AG continues business development as planned in the second quarter of 2025
EQS Group EQS-AFR: HAMBORNER REIT AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: HAMBORNER REIT AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HAMBORNER REIT AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: HAMBORNER REIT AG: Annual General Meeting 2025
EQS Group EQS-PVR: HAMBORNER REIT AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: HAMBORNER REIT AG: Business performance as expected in the first quarter of 2025
