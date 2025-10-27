HAMBORNER REIT Aktie
Marktkap. 415,66 Mio. EURKGV 31,50 Div. Rendite 7,62%
WKN A3H233
ISIN DE000A3H2333
Symbol HMBRF
HAMBORNER REIT Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Hamborner Reit nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 7,30 Euro belassen. Das dritte Quartal des Immobilienunternehmens habe den Erwartungen entsprochen, schrieb Philipp Kaiser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Operativ habe sich das Geschäft günstig entwickelt. Hemmschuh für den Kurs sei aber das Verhältnis zwischen Nettofinanzverbindlichkeiten und dem Marktwert der Immobilien (LTV)./rob/mf/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: hamborner REIT
Zusammenfassung: HAMBORNER REIT Buy
|Unternehmen:
HAMBORNER REIT
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
7,30 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
4,77 €
|Abst. Kursziel*:
53,04%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
4,85 €
|Abst. Kursziel aktuell:
50,52%
|
Analyst Name:
Philipp Kaiser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
7,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu HAMBORNER REIT
|11:41
|HAMBORNER REIT Buy
|Warburg Research
|01.10.25
|HAMBORNER REIT Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.08.25
|HAMBORNER REIT Buy
|Warburg Research
|05.08.25
|HAMBORNER REIT Buy
|Baader Bank
|05.08.25
|HAMBORNER REIT Buy
|Warburg Research
|08.08.17
|HAMBORNER REIT Verkaufen
|NATIONAL-BANK
|09.05.17
|HAMBORNER REIT Verkaufen
|NATIONAL-BANK
|25.02.25
|HAMBORNER REIT Hold
|Warburg Research
|20.02.25
|HAMBORNER REIT Hold
|Warburg Research
|18.02.25
|HAMBORNER REIT Hold
|Warburg Research
|26.11.24
|HAMBORNER REIT Hold
|Warburg Research
|07.11.24
|HAMBORNER REIT Hold
|Warburg Research