Henkel vz. Aktie
Marktkap. 27,81 Mrd. EURKGV 17,70 Div. Rendite 2,41%
WKN 604843
ISIN DE0006048432
Symbol HENOF
Henkel vz Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Henkel nach Zahlen mit einem Kursziel von 78 Euro auf "Sector Perform" belassen. Das Ergebnis sei gerade noch ausreichend, schrieb Wassachon Udomsilpa am Donnerstag in der ersten Einschätzung. Das schwierige Umfeld im Bereich der Wasch- und Reinigungsmittel habe sich weiterhin negativ auf die Geschäftsentwicklung von Henkel ausgewirkt. Im Consumer-Bereich habe das Umsatzwachstum daher etwas unter den Erwartungen gelegen./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 01:56 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 01:56 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Henkel AG
Zusammenfassung: Henkel vz. Sector Perform
|Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
78,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
71,12 €
|Abst. Kursziel*:
9,67%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
72,18 €
|Abst. Kursziel aktuell:
8,06%
|
Analyst Name:
Wassachon Udomsilpa
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
80,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Henkel KGaA Vz.
|27.10.25
|Henkel vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.25
|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|29.09.25
|Henkel vz. Overweight
|Barclays Capital
|29.09.25
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|26.09.25
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|Henkel vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.25
|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|29.09.25
|Henkel vz. Overweight
|Barclays Capital
|29.09.25
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|26.09.25
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|Henkel vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.25
|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|29.09.25
|Henkel vz. Overweight
|Barclays Capital
|26.09.25
|Henkel vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.25
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|26.09.25
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.03.25
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.24
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.24
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.05.24
|Henkel vz. Underperform
|Bernstein Research
|29.09.25
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|26.09.25
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.25
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|17.09.25
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.09.25
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research