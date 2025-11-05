DAX 23.995 -0,2%ESt50 5.650 -0,3%MSCI World 4.363 +0,1%Top 10 Crypto 13,99 -2,6%Nas 23.500 +0,7%Bitcoin 89.523 -1,0%Euro 1,1512 +0,2%Öl 63,45 -0,2%Gold 4.012 +0,8%
Top News
Zalando-Aktie-Analyse: RBC Capital Markets bewertet mit Outperform
SCHOTT Pharma-Aktie mit kleinem Plus: Neuer CEO gefunden - Start zum 1. Mai 2026
Henkel vz. Aktie

Henkel vz. Aktien-Sparplan
72,18 EUR +1,06 EUR +1,49 %
STU
Marktkap. 27,81 Mrd. EUR

KGV 17,70 Div. Rendite 2,41%
WKN 604843

ISIN DE0006048432

Symbol HENOF

RBC Capital Markets

Henkel vz Sector Perform

09:06 Uhr
Henkel vz Sector Perform
Henkel KGaA Vz.
72,18 EUR 1,06 EUR 1,49%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Henkel nach Zahlen mit einem Kursziel von 78 Euro auf "Sector Perform" belassen. Das Ergebnis sei gerade noch ausreichend, schrieb Wassachon Udomsilpa am Donnerstag in der ersten Einschätzung. Das schwierige Umfeld im Bereich der Wasch- und Reinigungsmittel habe sich weiterhin negativ auf die Geschäftsentwicklung von Henkel ausgewirkt. Im Consumer-Bereich habe das Umsatzwachstum daher etwas unter den Erwartungen gelegen./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 01:56 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 01:56 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Analysen zu Henkel KGaA Vz.

27.10.25 Henkel vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.10.25 Henkel vz. Buy Warburg Research
29.09.25 Henkel vz. Overweight Barclays Capital
29.09.25 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
26.09.25 Henkel vz. Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

