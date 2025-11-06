DAX24.010 -0,2%Est505.664 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,93 -3,0%Nas23.500 +0,7%Bitcoin89.448 -1,0%Euro1,1517 +0,2%Öl64,24 +1,1%Gold4.013 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Palantir A2QA4J TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Amazon 906866 Tesla A1CX3T Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RENK RENK73 Lufthansa 823212 EVOTEC 566480 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Unter 24.000er-Marke: DAX leichter -- Asiens Börsen legen zu -- Rheinmetall mit Umsatz- und Gewinnsteigerung -- Commerzbank, Zalando, Continental, Robinhood, Arm, Lucid, AMC im Fokus
Top News
ArcelorMittal-Aktie dreht ins Minus: Wegen EU-Schutz für Stahlindustrie mehr Gewinn erwartet ArcelorMittal-Aktie dreht ins Minus: Wegen EU-Schutz für Stahlindustrie mehr Gewinn erwartet
Novo Nordisk-Aktie auf Erholungskurs: So bewerten Experten die schwachen Quartalszahlen Novo Nordisk-Aktie auf Erholungskurs: So bewerten Experten die schwachen Quartalszahlen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF. Der weltweit erste ETF, der sich der europäischen Verteidigungsindustrie widmet. Entdecken Sie EUDF
Kursentwicklung

Henkel vz Aktie News: Henkel vz reagiert am Donnerstagvormittag positiv

06.11.25 09:22 Uhr
Henkel vz Aktie News: Henkel vz reagiert am Donnerstagvormittag positiv

Die Aktie von Henkel vz zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Henkel vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 71,56 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Henkel KGaA St.
65,30 EUR 0,60 EUR 0,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Henkel vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 71,56 EUR. In der Spitze gewann die Henkel vz-Aktie bis auf 72,82 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 72,82 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 44.206 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 88,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.03.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 23,67 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.06.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 65,54 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Henkel vz-Aktie 8,41 Prozent sinken.

Nach 2,04 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,10 EUR je Henkel vz-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 80,67 EUR.

Henkel vz ließ sich am 05.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,03 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Henkel vz ein EPS von 1,03 EUR je Aktie vermeldet. Henkel vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,95 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Henkel vz wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 11.03.2026 vorlegen. Am 10.03.2027 wird Henkel vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

In der Henkel vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 5,38 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

DAX 40-Papier Henkel vz-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Henkel vz von vor einem Jahr angefallen

Henkel vz-Aktie: Was Analysten im Oktober vom Papier halten

DAX 40-Titel Henkel vz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Henkel vz von vor 10 Jahren gekostet

Ausgewählte Hebelprodukte auf Henkel

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Henkel

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Henkel AG & Co. KGaA

Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Henkel KGaA Vz.

DatumRatingAnalyst
10:31Henkel vz Market-PerformBernstein Research
09:41Henkel vz HoldJefferies & Company Inc.
09:06Henkel vz Sector PerformRBC Capital Markets
27.10.2025Henkel vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.10.2025Henkel vz BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
27.10.2025Henkel vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.10.2025Henkel vz BuyWarburg Research
29.09.2025Henkel vz OverweightBarclays Capital
26.09.2025Henkel vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.09.2025Henkel vz BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
10:31Henkel vz Market-PerformBernstein Research
09:41Henkel vz HoldJefferies & Company Inc.
09:06Henkel vz Sector PerformRBC Capital Markets
29.09.2025Henkel vz Market-PerformBernstein Research
26.09.2025Henkel vz HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
26.09.2025Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.
11.03.2025Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.
06.11.2024Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.
14.08.2024Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.
14.05.2024Henkel vz UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Henkel KGaA Vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen