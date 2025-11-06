Henkel vz Aktie News: Henkel vz reagiert am Donnerstagvormittag positiv

Kursentwicklung

Die Aktie von Henkel vz zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Henkel vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 71,56 EUR.

Die Henkel vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 71,56 EUR. In der Spitze gewann die Henkel vz-Aktie bis auf 72,82 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 72,82 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 44.206 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 88,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.03.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 23,67 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.06.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 65,54 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Henkel vz-Aktie 8,41 Prozent sinken.

Nach 2,04 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,10 EUR je Henkel vz-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 80,67 EUR.

Henkel vz ließ sich am 05.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,03 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Henkel vz ein EPS von 1,03 EUR je Aktie vermeldet. Henkel vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,95 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Henkel vz wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 11.03.2026 vorlegen. Am 10.03.2027 wird Henkel vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

In der Henkel vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 5,38 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

