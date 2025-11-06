Lanxess-CEO: Für Europas Chemieindustrie ist es zehn nach zwölf

Von Britta Becks

DOW JONES--Der Vorstandsvorsitzende des Spezialchemiekonzerns Lanxess, Matthias Zachert, hat mit Blick auf die Situation in der europäischen Chemieindustrie einen eindringlichen Appell an die politischen Entscheidungsträger gerichtet. "Wir sind nicht mehr zehn vor zwölf in der Industrie, wir haben nach zwölf", sagte der Konzernchef im Mediencall zu den Drittquartalszahlen. Denn Betriebsschließungen, also die Deindustrialisierung der energieintensiven Bereiche, finde bereits statt. "Das sind Schließungen von Betrieben", so Zachert, "die nicht mehr wiederkommen werden", obwohl die dort produzierten Chemikalien in der Regel weiterhin benötigt würden. Von daher würden besagte Produkte auch weiterhin hergestellt, allen voran von chinesischen Unternehmen, deren Produktionsmethoden Zachert mit Blick auf die CO2-Bilanz "klimafeindlich" nannte. Er verwies zudem auf die Überflutung Europas mit Produkten chinesischer Unternehmen, die in Reaktion auf die Zölle der US-Administration ihre Kapazitäten in Europa "verklappen".

Wer­bung Wer­bung

"Gegenwärtig befindet sich die Chemische Industrie in einer der schwersten Krisen, die ich in den letzten 30 Jahren gesehen habe", resümierte Zachert. Europa müsse wieder zu wettbewerbsfähigen Rahmenbedingungen zurückfinden, um seine gut ausgestattete europäische Industrie zu halten und damit zugleich Wohlstand zu sichern und das Klima zu schützen, forderte der Konzernlenker. Es sei höchste Zeit zum Handeln, und die eigene Industrie zu schützen, anstatt sie mit weiteren Auflagen zu belasten, fügte Zachert mit Blick Richtung Brüssel hinzu.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/brb/sha

(END) Dow Jones Newswires

November 06, 2025 05:40 ET (10:40 GMT)