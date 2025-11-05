Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittag nahe Vortagesniveau

Aktienkurs im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochmittag die Aktie von Henkel vz. Die Henkel vz-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 70,52 EUR.

Mit einem Wert von 70,52 EUR bewegte sich die Henkel vz-Aktie um 11:49 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die Henkel vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 70,72 EUR. Die Henkel vz-Aktie sank bis auf 70,26 EUR. Bei 70,68 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Henkel vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 41.886 Stück gehandelt.

Am 10.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 88,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Henkel vz-Aktie somit 20,32 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.06.2025 bei 65,54 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 7,06 Prozent könnte die Henkel vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Henkel vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,10 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Henkel vz 2,04 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 80,67 EUR für die Henkel vz-Aktie aus.

Henkel vz gewährte am 05.03.2020 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,03 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 4,95 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2025 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 10.03.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Henkel vz im Jahr 2025 5,38 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

