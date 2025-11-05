DAX23.949 -0,8%Est505.660 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,79 -2,9%Nas23.349 -2,0%Bitcoin88.423 -0,1%Euro1,1493 +0,1%Öl64,54 +0,3%Gold3.965 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Palantir A2QA4J Rheinmetall 703000 BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 DroneShield A2DMAA TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Asiens Märkte uneinig -- AMD macht weniger Gewinn -- Rivian reduziert Quartalsverlust -- Eli Lilly, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Beträchtliches Kurspotenzial bei AppLovin-Aktie - Darum gibt es eine Kaufempfehlung der Deutschen Bank Beträchtliches Kurspotenzial bei AppLovin-Aktie - Darum gibt es eine Kaufempfehlung der Deutschen Bank
NASDAQ Composite Index-Wert Lam Research-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Lam Research Anlegern eine Freude NASDAQ Composite Index-Wert Lam Research-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Lam Research Anlegern eine Freude
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Webkonferenz: Investmentausblick von Dr. Jan Ehrhardt & Stefan Breintner - Jetzt anmelden
Heute im Fokus

Asiens Märkte uneinig -- AMD macht weniger Gewinn -- Rivian reduziert Quartalsverlust -- Eli Lilly, Novo Nordisk im Fokus

aktualisiert 05.11.25 07:16 Uhr

QIAGEN erhöht Prognose nach überzeugenden Zahlen. Gewinn von Super Micro liegt unter den Erwartungen. Pinterest verschreckt Anleger mit durchwachsener Bilanz. Evotec unterzeichnet Vereinbarung mit Sandoz .

Marktentwicklung


Der deutsche Leitindex konnte am Dienstag seine zunächst deutlichen Verluste etwas eingrenzen.

Der DAX eröffnete die Sitzung bereits deutlich schwächer und fiel anschließend noch tiefer ins Minus. Im Handelsverlauf konnte er die kräftigen Abschläge jedoch leicht eindämmen und beendete den Handel 0,76 Prozent leichter bei 23.949,11 Punkten.
Der TecDAX bewegte sich ebenfalls in der Verlustzone, nachdem er mit moderaten Abgaben gestartet war. Sein Schlussstand: 3.609,65 Punkte (-0,57 Prozent).

Bereits am Montag prallte der DAX an der für den kurzfristigen Trend maßgeblichen 21-Tage-Linie ab und konnte nur einen Teil seiner Gewinne verteidigen. Nun belasteten neue Nachrichten aus China die Anlegerstimmung. Im Streit um den niederländischen Chip-Hersteller Nexperia übte China erneut scharfe Kritik an der Regierung in Den Haag. Das chinesische Handelsministerium forderte die Niederlande auf, "ihre Einmischung in die inneren Angelegenheiten des Unternehmens einzustellen" und eine konstruktive Lösung zu finden. Auslöser des Konflikts war die Entscheidung der niederländischen Regierung Ende September, Nexperia aufgrund von Bedenken gegenüber der chinesischen Muttergesellschaft Wingtech unter staatliche Kontrolle zu stellen.

Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners wies darauf hin, dass Warnungen vor hohen Bewertungen an den Aktienmärkten und möglichen Korrekturen lauter werden. "An Asiens Börsen ist die Nervosität förmlich greifbar", kommentierte der Experte die Kursverluste in Tokio, Shanghai und Seoul.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



Börsenchronik

04.11.25Rutsch unter 24.000 Punkte: DAX letztlich im Minus -- US-Börsen schließen tiefer -- AMD, Super Micro, Rivian, Pinterest, QIAGEN, Apple, D-Wave, Amazon, Tesla, Nordex, Rheinmetall im Fokus
03.11.25Über 24.000 Punkten: DAX letztlich höher -- US-Börsen schließen uneins -- Palantir steigert Umsatz und Gewinn -- OpenAI, Amazon, ON Semiconductor, Berkshire Hathaway im Fokus
31.10.25US-Börsen schließen in der Gewinnzone -- DAX geht unter 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- Amazon steigert Gewinn kräftig -- Apple, DroneShield, Novo Nordisk, TKMS, BYD, Strategy, Netflix im Fokus
30.10.25Nach EZB-Entscheid: DAX letztlich stabil -- Wall Street schließen im Minus -- Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft, Alphabet, Novo Nordisk, DroneShield, Meta, Palantir, Bitcoin, D-Wave im Fokus
29.10.25Nach Fed-Entscheid: US-Börsen letztlich uneins -- DAX schließt schwächer -- Deutsche Bank übertrifft Erwartungen -- Mercedes-Benz, Coinbase, NVIDIA, D-Wave, BYD, PayPal, adidas, DroneShield im Fokus
mehr Börsenchronik Nachrichten