DAX23.762 -0,8%Est505.610 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,77 -0,2%Nas23.349 -2,0%Bitcoin88.557 +0,1%Euro1,1493 +0,1%Öl64,33 ±-0,0%Gold3.984 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Palantir A2QA4J Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Amazon 906866 DroneShield A2DMAA TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX mit schwacher Eröffnung -- Asiens Märkte uneins -- Novo Nordisk enttäuscht bei Umsatz und Gewinn -- Fresenius hebt Prognose an -- BMW steigert Betriebsgewinn -- AMD, Rivian, VW, Eli Lilly im Fokus
Top News
Raisin StartZins: Tagesgeld mit 2,85 % p. a. für Ihren Start ins Sparen Raisin StartZins: Tagesgeld mit 2,85 % p. a. für Ihren Start ins Sparen
24.000-Punkte-Marke gerät außer Reichweite: DAX startet schwach - Nikkei bricht ein - Korrekturgefahr? 24.000-Punkte-Marke gerät außer Reichweite: DAX startet schwach - Nikkei bricht ein - Korrekturgefahr?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Goldpreis und Ölpreis

Goldpreis: Schnäppchenjäger vor US-Arbeitsmarktdaten

05.11.25 07:53 Uhr
Goldpreis im Fokus: Investoren warten gespannt auf US-Arbeitsmarktzahlen | finanzen.net

Der Goldpreis zeigte sich im frühen Mittwochshandel von seinem am Vortag markierten Wochentief deutlich erholt.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Goldpreis
3.981,84 USD 49,81 USD 1,27%
News
Ölpreis (Brent)
64,36 USD 0,01 USD 0,02%
News
Ölpreis (WTI)
60,47 USD -0,09 USD -0,15%
News

von Jörg Bernhard

"Schnäppchenjäger" haben auf dem reduzierten Niveau zugegriffen, obwohl am Nachmittag wichtige US-Arbeitsmarktdaten veröffentlicht werden. Die aktuelle Marktschwäche an den internationalen Aktienmärkten und im Kryptosektor dürfte die Risikoaversion der Anleger und damit auch das Interesse an Gold verstärkt haben. Asiatische Aktien folgten den Verlusten bei US-Aktien, nachdem an der Wall Street die Sorge über überbewertete Aktien das Vertrauen der Anleger belastet hatte. Der für den Nachmittag angekündigte ADP-Bericht (14.30 Uhr) dürfte nun mit Argusaugen beobachtet werden. Sollte dieser schwächer als erwartet ausfallen, könnte sich der Goldpreis weiter erholen. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten sollen im Oktober 25.000 neue Stellen geschaffen worden sein. Mit Spannung wird auch die Entwicklung diverser US-Einkaufsmanagerindizes erwartet. Laut dem FedWatch-Tool der CME sehen Marktteilnehmer derzeit eine Wahrscheinlichkeit von 74 Prozent für eine weitere Zinssenkung um 25 Basispunkte am 10. Dezember. Äußerungen von Fed-Vertretern zeigten zuletzt jedoch unterschiedliche Ansichten darüber, wie die derzeitige Datenlücke zu bewerten sei, was zu einer weiteren Verunsicherung an den Finanzmärkten sorgt.

Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit erholten Notierungen. Bis 7.45 Uhr (MEZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 18,90 auf 3.979,40 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: API meldet hohes Lagerplus

Der Ölpreis zeigt sich im frühen Mittwochshandel stabil, wird aktuell aber durch den starken Dollar und den jüngsten Ausverkauf spürbar ausgebremst. Obwohl der am Dienstagabend veröffentlichte Bericht des American Petroleum Institute ein unerwartetes Lagerplus in Höhe von 6,5 Mio. Barrel ausgewiesen hat, rutschte der Ölpreis nicht weiter ab. Nun warten die Akteure an den Ölmärkten auf den Wochenbericht der Energy Information Administration (16.30 Uhr). Analysten rechnen mit einem Rückgang der gelagerten Ölmengen um 2,4 Mio. Barrel.

Am Mittwochmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit gehaltenen Notierungen. Bis gegen 7.45 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,10 auf 60,66 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,10 auf 64,54 Dollar anzog.


Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Eric Chiang/123rf, Lisa S. / Shutterstock

Nachrichten zu Goldpreis