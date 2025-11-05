Siemens Healthineers-Analyse: JP Morgan Chase & Co. vergibt Overweight an Siemens Healthineers-Aktie

Aktienempfehlung

JP Morgan Chase & Co. hat eine umfassende Prüfung der Siemens Healthineers-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Resultate.

Die US-Bank JPMorgan hat Siemens Healthineers nach Jahreszahlen für 2024/25 und einem Ausblick auf das neue Geschäftsjahr mit einem Kursziel von 61,30 Euro auf "Overweight" belassen. Die wichtigsten Kennziffern, Umsatz und operatives Ergebnis, des Medizintechnikkonzerns hätten die Erwartungen verfehlt und das Ergebnis je Aktie (EPS) liege nur wegen geringerer Steuererwartungen im Rahmen, schrieb David Adlington am Mittwoch in seiner Schnelleinschätzung. Er verwies zudem darauf, dass die von Siemens Healthineers prognostizierte EPS-Spanne für 2025/26 in der Mitte zu einer Konsenskürzung von 7 Prozent führen dürfte.

Die Siemens Healthineers-Aktie notierte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 10,1 Prozent auf 44,30 EUR. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 38,37 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt wechselten 640.933 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer. Das Papier büßte seit Beginn des Jahres 2025 12,0 Prozent ein. Die kommenden Ergebnisse für Q4 2025 dürfte Siemens Healthineers am 05.11.2025 präsentieren.

