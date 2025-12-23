10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX kaum bewegt erwartet

Der DAX tendiert vorbörslich zeitweise seitwärts.

2. Börsen in Fernost wenig verändert

In Tokio notiert der Nikkei 225 mit einem leichten Verlust von 0,12 Prozent bei 50.339,70 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite daneben um minimale 0,06 Prozent auf 3.919,56 Zähler.

In Hongkong fällt der Hang Seng um 0,14 Prozent auf 25.765,80 Einheiten.

3. US-Zulassung für Wegovy-Tabletten treibt Novo Nordisk-Aktie

Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk darf sein Abnehmedikament Wegovy in den USA in Zukunft als Tablette und nicht mehr nur als Spritze verkaufen. Zur Nachricht

4. AlzChem-Aktie kräftig im Plus: Verträge mit Vorstands- und Finanzchef vorzeitig verlängert

Der Spezialchemie-Konzern AlzChem hat die Verträge mit wichtigen Vorstandsmitgliedern vorzeitig verlängert. Damit werde Chef Andreas Niedermaier bis Ende 2028 im Vorstand tätig sein, teilte AlzChem am Montagabend mit. Zur Nachricht

5. Aktien von Vestas, Orsted und Co.: US-Regierung stoppt Offshore-Windprojekte

Die US-Regierung hat die Mietverträge und Bauarbeiten für fünf große Offshore-Windenergieprojekte an der Ostküste vorübergehend ausgesetzt. Zur Nachricht

6. Aktien von VW, Porsche, Tesla und Co.: EU-Automarkt legt im November weiter zu

Der Automarkt in der Europäischen Union (EU) hat im November erneut zugelegt. Insgesamt wurden im abgelaufenen Monat 887.491 Pkw neu angemeldet und damit 2,1 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie der europäische Herstellerverband Acea am Dienstag in Brüssel mitteilte. Zur Nachricht

7. Mercedes-Benz-Aktie: Rechtsrisiken adé? Millionen-Einigung in der Diesel-Affäre

Mit einer Zahlung von umgerechnet etwas mehr als 102 Millionen Euro will Mercedes-Benz in den USA den Streit um angebliche Abgasverstöße endgültig beilegen. Es seien Vergleiche mit US-Bundesstaaten geschlossen worden, teilte ein Sprecher des Autobauers in Stuttgart mit. Zur Nachricht

8. Dividenden in DAX und MDAX 2025 leicht rückläufig - Auto-Aktien bremsen, Banken sorgen für Spitzenwerte

Viele Aktionärinnen und Aktionäre deutscher Konzerne müssen sich auf geringere Ausschüttungen einstellen. Zur Nachricht

9. Ölpreise fallen etwas

Die Ölpreise geben etwas ab. So verbilligte sich der WTI um 0,20 auf 57,81 Dollar, während Brent um 0,20 auf 61,85 Dollar fiel.

10. Euro gewinnt zum Dollar leicht

Der Euro kostet am Morgen 1,1775 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vortag.