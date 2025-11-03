DAX24.132 +0,7%Est505.679 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,72 -1,2%Nas23.820 +0,4%Bitcoin92.733 -3,4%Euro1,1519 -0,1%Öl64,84 -0,4%Gold4.009 +0,2%
Ausblick: Beyond Meat präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

03.11.25 21:43 Uhr
Ausblick: Beyond Meat präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel | finanzen.net

Demnächst gewährt Beyond Meat Anlegern einen Blick in die Bücher.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Beyond Meat
1,23 EUR -0,18 EUR -12,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Beyond Meat wird am 04.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Wer­bung

6 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,397 USD. Das entspräche einem Gewinn von 3,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,410 USD erwirtschaftet wurden.

Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten eine Verringerung von 14,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 69,0 Millionen USD gegenüber 81,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 6 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -1,590 USD je Aktie, gegenüber -2,430 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 282,7 Millionen USD. Im Vorjahr waren 326,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Beyond Meat und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

