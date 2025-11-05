DAX23.833 -0,5%Est505.630 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,85 +0,4%Nas23.349 -2,0%Bitcoin88.782 +0,3%Euro1,1489 ±0,0%Öl64,46 +0,2%Gold3.964 +0,8%
Heute im Fokus
DAX klar unter 24.000er-Marke -- Novo Nordisk enttäuscht bei Bilanz -- Fresenius hebt Prognose an -- BMW steigert Betriebsgewinn -- BASF, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, AMD, Rivian, DroneShield im Fokus
Top News
Ausblick: ConocoPhillips öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal Ausblick: ConocoPhillips öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Oktober 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der NVIDIA-Aktie angepasst Oktober 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der NVIDIA-Aktie angepasst
Webkonferenz: Investmentausblick von Dr. Jan Ehrhardt & Stefan Breintner - Jetzt anmelden
Kontron-Aktie an SDAX-Spitze - Jefferies lobt Profitabilitätsfokus

05.11.25 11:18 Uhr
Kontron-Aktie profitiert von positiver Jefferies-Einschätzung | finanzen.net

Der Technologiekonzern Kontron hat die Anleger am Mittwoch mit Auftragsdaten überzeugt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Kontron
21,82 EUR 0,50 EUR 2,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktien belegten dank eines Kursanstiegs um zuletzt noch 3,5 Prozent auf 21,92 Euro den Spitzenplatz im Nebenwerte-Index SDAX. Die chartechnische Unterstützung bei 21 Euro hielt erneut

Der Auftragsbestand per Ende September belegt einen deutlichen Anstieg gegenüber dem Jahreswechsel. Zudem bestätigte Kontron die Ende Oktober vorgelegten Eckdaten für das dritte Quartal und die damals angepasste Jahresprognose. Das Unternehmen hatte die Umsatzplanung leicht gesenkt, aber am Gewinnziel festgehalten.

Dies untermauere den strategischen Fokus des Unternehmens auf die Profitabilität und die schnell wachsenden, gewinnträchtigen Segmente wie Eisenbahninfrastruktur und Verteidigung, lobte Jefferies-Analyst Martin Comtesse. Er rät weiter zum Kauf der Aktie, für die er mit dem beibehaltenen Kursziel von 27 Euro rund 23 Prozent Luft nach oben sieht.

/gl/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Kontron AG

Nachrichten zu Kontron

DatumMeistgelesen
Analysen zu Kontron

DatumRatingAnalyst
10:06Kontron BuyJefferies & Company Inc.
30.10.2025Kontron BuyWarburg Research
30.10.2025Kontron BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025Kontron BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025Kontron BuyWarburg Research
