Empfehlung

Der Technologiekonzern Kontron hat die Anleger am Mittwoch mit Auftragsdaten überzeugt.

Die Aktien belegten dank eines Kursanstiegs um zuletzt noch 3,5 Prozent auf 21,92 Euro den Spitzenplatz im Nebenwerte-Index SDAX. Die chartechnische Unterstützung bei 21 Euro hielt erneut

Der Auftragsbestand per Ende September belegt einen deutlichen Anstieg gegenüber dem Jahreswechsel. Zudem bestätigte Kontron die Ende Oktober vorgelegten Eckdaten für das dritte Quartal und die damals angepasste Jahresprognose. Das Unternehmen hatte die Umsatzplanung leicht gesenkt, aber am Gewinnziel festgehalten.

Dies untermauere den strategischen Fokus des Unternehmens auf die Profitabilität und die schnell wachsenden, gewinnträchtigen Segmente wie Eisenbahninfrastruktur und Verteidigung, lobte Jefferies-Analyst Martin Comtesse. Er rät weiter zum Kauf der Aktie, für die er mit dem beibehaltenen Kursziel von 27 Euro rund 23 Prozent Luft nach oben sieht.

/gl/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)