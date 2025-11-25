DAX 23.789 +0,3%ESt50 5.658 +0,0%MSCI World 4.376 +0,1%Top 10 Crypto 12,33 -0,3%Nas 23.215 +0,8%Bitcoin 78.366 +0,4%Euro 1,1597 +0,0%Öl 63,22 +0,2%Gold 4.160 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 PUMA 696960 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Infineon 623100 Allianz 840400 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Wall Street im Feiertag: DAX etwas höher -- PUMA-Aktie profitiert von Übernahmespekulationen -- Strategy, Novo Nordisk, Siemens Energy, RENK, BYD, Alibaba, Baidu, Bitcoin, DroneShield im Fokus
Top News
WACKER CHEMIE-Aktie in Grün: Stellenabbau und drastische Einsparmaßnahmen angekündigt WACKER CHEMIE-Aktie in Grün: Stellenabbau und drastische Einsparmaßnahmen angekündigt
1&1-Aktie im Plus: Bundesnetzagentur stoppt Bußgeldverfahren 1&1-Aktie im Plus: Bundesnetzagentur stoppt Bußgeldverfahren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Kontron Aktie

Kaufen
Verkaufen
Kontron Aktien-Sparplan
23,98 EUR +0,34 EUR +1,44 %
STU
24,00 EUR +0,42 EUR +1,78 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 1,5 Mrd. EUR

KGV 13,21 Div. Rendite 3,08%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0X9EJ

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN AT0000A0E9W5

Jefferies & Company Inc.

Kontron Buy

15:41 Uhr
Kontron Buy
Aktie in diesem Artikel
Kontron
23,98 EUR 0,34 EUR 1,44%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Kontron nach einem Besuch des Frankfurter Eigenkapitalforums auf "Buy" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Bei dem Technologieunternehmen hätten sich die Fragen der Investoren auf die Treiber der impliziten Margenverbesserung im vierten Quartal konzentriert, schrieb Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Management habe die günstige Saisonalität im Schlussquartal und einen verbesserten Produktmix hervorgehoben./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2025 / 07:58 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2025 / 07:58 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Kontron AG

Zusammenfassung: Kontron Buy

Unternehmen:
Kontron		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
27,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
24,06 €		 Abst. Kursziel*:
12,22%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
23,98 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,59%
Analyst Name:
Martin Comtesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
28,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Kontron

15:41 Kontron Buy Jefferies & Company Inc.
12.11.25 Kontron Kaufen DZ BANK
11.11.25 Kontron Buy Warburg Research
06.11.25 Kontron Buy Warburg Research
05.11.25 Kontron Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Kontron

finanzen.net Kontron Aktie News: Kontron zieht am Donnerstagnachmittag an
finanzen.net Kontron Aktie News: Anleger schicken Kontron am Donnerstagmittag ins Plus
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: TecDAX zum Handelsstart auf grünem Terrain
finanzen.net Kontron Aktie News: Kontron verbilligt sich am Donnerstagvormittag
TraderFox Exklusiv vom EK-Forum: Das sind die drei Wachstumsmärkte für Kontron. Warum bei Cybersecurity eine große Chance für eine positive Überraschung lauert!
finanzen.net TecDAX-Papier Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kontron von vor 3 Jahren abgeworfen
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: TecDAX-Anleger greifen am Montagmittag zu
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart mit Gewinnen
EQS Group EQS-DD: Kontron AG: Philipp Schulz, buy
EQS Group EQS-PVR: Kontron AG: Release according to Article 135, Section 2 BörseG with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Kontron AG: Release according to Article 135, Section 2 BörseG with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Kontron to Power Multinational Energy Equipment Manufacturer with Control Systems in a Market Poised for $100M in Growth
EQS Group EQS-PVR: Kontron AG: Release according to Article 135, Section 2 BörseG with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Kontron Acquisition GmbH, an indirect subsidiary of Kontron AG, resolves on the squeeze-out of KATEK SE, Ismaning/Germany under stock corporation law
EQS Group EQS-DD: Kontron AG: ENNOCONN INTERNATIONAL INVESTMENT CO., LTD, buy
EQS Group EQS-PVR: Kontron AG: Release according to Article 135, Section 2 BörseG with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Kontron zu myNews hinzufügen