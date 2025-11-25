Jefferies & Company Inc.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Kontron nach einem Besuch des Frankfurter Eigenkapitalforums auf "Buy" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Bei dem Technologieunternehmen hätten sich die Fragen der Investoren auf die Treiber der impliziten Margenverbesserung im vierten Quartal konzentriert, schrieb Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Management habe die günstige Saisonalität im Schlussquartal und einen verbesserten Produktmix hervorgehoben./tih/la

