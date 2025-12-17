DAX25.405 +0,6%Est506.016 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,12 -0,5%Nas23.734 +0,3%Bitcoin78.833 +0,9%Euro1,1665 ±-0,0%Öl64,36 +0,1%Gold4.585 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Allianz 840400 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Infineon 623100 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas fester erwartet -- Asiens Börsen vorwiegend höher - Nikkei knackt Rekord -- EZB-Ausblick 2026: Zinserhöhung unwahrscheinlich -- Munich Re, DroneShield, Lufthansa, Nordex, UBS im Fokus
Top News
Gewinne in Asien: Fiskalische Stimulus-Hoffnungen lassen Nikkei deutlich ansteigen - neuer Rekord Gewinne in Asien: Fiskalische Stimulus-Hoffnungen lassen Nikkei deutlich ansteigen - neuer Rekord
Apple und Google verbünden sich! Gemini wird das Gehirn der neuen Siri! Apple und Google verbünden sich! Gemini wird das Gehirn der neuen Siri!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Verteidigung als Anlagechance: Mit diesem ETF erhältst du Zugang zu europäischen Unternehmen aus dem Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungssektor
Wahlspekulationen

Gewinne in Asien: Fiskalische Stimulus-Hoffnungen lassen Nikkei deutlich ansteigen - neuer Rekord

13.01.26 08:23 Uhr
Yen im freien Fall: Nikkei legt in Tokio am Dienstag kräftig zu und erreicht neues Allzeithoch | finanzen.net

An den Aktienmärkten in Asien geht es am Dienstag mehrheitlich nach oben. Besonders in Japan setzten sich nach dem gestrigen Feiertag die Bullen durch.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Kawasaki Heavy Industries Ltd.
71,80 EUR 2,38 EUR 3,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nomura Holdings Inc.
7,90 EUR 0,11 EUR 1,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Toyota Motor Corp.
19,45 EUR 0,59 EUR 3,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
Nikkei 225
53.549,2 PKT 1.609,3 PKT 3,10%
Charts|News|Analysen

Positiv für die Stimmung an den asiatischen Börsen wirken sich die freundlichen Vorgaben aus den USA und der anhaltende Enthusiasmus für KI-Halbleiterwerte aus.

Wer­bung

Warum der Nikkei deutlich steigt

Besonders deutlich ging es in Tokio nach oben, wo der Nikkei 225 letztlich um 3,10 Prozent auf 53.549,16 Punkte stieg. Im Tageshoch ging es bis auf 53.814,79 Zähler - neuer Höchststand für den japanischen Leitindex. Hierfür gab es gleich mehrere Gründe. Zum einen hatte die Börse zum Wochenstart geschlossen und damit Nachholbedarf. Zum anderen berichten Medien wie die The Japan Times, dass Premierministerin Sanae Takaichi vorgezogene Neuwahlen ausrufen könnte. Eine Folge davon wäre ein zusätzlicher fiskalischer Stimulus, was positiv ankommt. Ein schwächerer Yen, der im Zuge der Wahlspekulationen und anhaltender Spannungen zwischen Japan und China nahe seinem tiefsten Stand seit einem Jahr verharrt, verbessert zusätzlich die Aussichten für heimische Exporteure.

Yen zeigt deutliche Schwäche

Zudem erklärte Japans Finanzministerin Satsuki Katayama, dass US-Finanzminister Scott Bessent Tokios Sorgen über die jüngste Schwäche des Yen teile. Dies heizt im Devisenhandel erneute Spekulationen an, dass zur Stützung der Währung interveniert werden könnte. Dies belastet den Yen zusätzlich. Die japanische Währung gab um bis zu 0,5 Prozent auf 158,91 Yen je Dollar nach und unterschritt damit das vorherige Tief von 158,87 aus dem Januar 2025.

Auch die Kurse japanischer Staatsanleihen (JGB) geben nach. Grund sind Sorgen über die sich verschlechternde Haushaltslage Japans angesichts der Aussicht auf vorgezogene Neuwahlen, die zu weiteren Konjunkturprogrammen und einer höheren Schuldenaufnahme führen könnten. "Die Sorgen um die Haushaltslage Japans könnten zunehmen, wenn die Renditen stark steigen", schreibt Tomohisa Fujiki von Citi Research.

Von Thomas Leppert

DOW JONES

Ausgewählte Hebelprodukte auf Kawasaki Heavy Industries

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Kawasaki Heavy Industries

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: 22 TREE HOUSE / Shutterstock.com

Nachrichten zu Toyota Motor Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Toyota Motor Corp.

DatumRatingAnalyst
18.04.2013Toyota Motor kaufenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
18.12.2012Toyota Motor kaufenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
05.11.2012Toyota Motor kaufenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
23.10.2012Toyota Motor kaufenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
12.10.2012Toyota Motor kaufenFuchsbriefe
DatumRatingAnalyst
18.04.2013Toyota Motor kaufenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
18.12.2012Toyota Motor kaufenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
05.11.2012Toyota Motor kaufenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
23.10.2012Toyota Motor kaufenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
12.10.2012Toyota Motor kaufenFuchsbriefe
DatumRatingAnalyst
05.06.2012Toyota Motor neutralCredit Suisse Group
10.05.2012Toyota Motor neutralSarasin Research
19.03.2012Toyota Motor neutralSarasin Research
08.02.2012Toyota Motor neutralSarasin Research
18.01.2012Toyota Motor haltenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
DatumRatingAnalyst
11.04.2011Toyota Motor sellCitigroup Corp.
19.02.2009Toyota Motor Finger wegAsia Investor
29.12.2008Toyota Motor für Einstieg zu frühEuro am Sonntag

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Toyota Motor Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen