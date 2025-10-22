DAX24.263 -0,3%Est505.662 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,85 -4,2%Nas22.954 -0,2%Bitcoin93.286 -0,4%Euro1,1595 -0,1%Öl62,26 +1,0%Gold4.106 -0,5%
Absichtserklärung

Daimler Truck kooperiert mit HHLA und Kawasaki bei EU-Lieferkette für Wasserstoff - Aktien uneins

22.10.25 10:22 Uhr
EU-Wasserstoffstrategie: Daimler Truck arbeitet mit HHLA und Kawasaki zusammen - Aktien reagieren unterschiedlich | finanzen.net

Daimler Truck will mit zusammen mit der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) und der japanischen Kawasaki Heavy Industries eine Lieferkette für Flüssigwasserstoff in Europa aufbauen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Daimler Truck
34,88 EUR -0,12 EUR -0,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
HHLA AG (Hamburger Hafen und Logistik)
21,10 EUR -0,10 EUR -0,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Kawasaki Heavy Industries Ltd.
59,06 EUR 3,30 EUR 5,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
53,22 EUR -0,62 EUR -1,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die drei Unternehmen haben dafür laut Mitteilung eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnet. Es soll die Entwicklung einer "zuverlässigen und kosteneffizienten Lieferkette" für grünen Flüssigwasserstoff über den Hamburger Hafen in das europäische Hinterland geprüft werden.

Weitere Unternehmen und Institutionen sollen an der Kooperation mitwirken, um ein Konsortium entlang der gesamten Wasserstoff-Wertschöpfungskette zu bilden, heißt es weiter. In den kommenden Monaten sollen die logistischen Anforderungen für den Umschlag und Weitertransport per Straße und Schiene untersucht werden.

Für die Papiere von Kawasaki Heavy Industries ging es in Tokio um 6,90 Prozent hoch auf 10.520 Yen. Daneben geben die Aktien von HHLA via XETRA um 0,47 Prozent nach auf 21,10 Euro, während Daimler Truck 0,26 Prozent verlieren auf 34,82 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: Daimler Truck AG, Robert Way / Shutterstock.com

