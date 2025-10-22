DAX24.330 +0,3%Est505.687 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,01 -3,2%Nas22.954 -0,2%Bitcoin93.117 -0,6%Euro1,1614 +0,1%Öl62,45 +1,3%Gold4.158 +0,8%
DAX vor stabilem Auftakt -- Asiens Börsen uneinig -- adidas hebt Gewinnprognose nach Umsatzrekord an -- Netflix enttäuscht mit Gewinnplus im dritten Quartal -- Mercedes, BVB, Ford im Fokus
Hermès-Aktie: Stärker zugelegt als erwartet - Wechselkurse belasten
Unteres Ende

TeamViewer-Aktie droht Rekordtief: Softwareanbieter bei Umsatz 2025 und 2026 skeptischer

22.10.25 08:16 Uhr
TeamViewer-Aktie könnte auf Rekordtief einknicken: Umsatzhoffnungen für 2025 und 2026 gedämpft | finanzen.net

Der Softwareanbieter TeamViewer blickt etwas pessimistischer auf die Erlösentwicklung im laufenden und im kommenden Jahr.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TeamViewer
7,67 EUR -0,81 EUR -9,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Umsatz dürfte sich 2025 am unteren Ende der bisherigen Prognosespanne von 778 bis 797 Millionen Euro bewegen, teilte das Unternehmen am späten Dienstagabend mit. 2026 werde der Umsatz bei 790-825 Millionen Euro bewegen, was ein Plus im Jahresvergleich von 2 bis 6 Prozent wäre. Zuvor war TeamViewer von 850 bis 870 Millionen Euro ausgegangen.

Begünstigt durch Kosteneinsparungen erwartet TeamViewer im laufenden Jahr hingegen mit rund 44 Prozent eine um einen Prozentpunkt besser ausfallende Ebitda-Marge (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) als zuvor.

Im dritten Quartal legte der Umsatz auf Pro-forma-Basis im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um währungsbereinigte 4 Prozent auf 192 Millionen Euro zu. Das bereinigte Ebitda stieg um 1 Prozent auf 87,7 Millionen Euro zu. Die entsprechende Marge sank um einen Prozentpunkt auf 46 Prozent.

Gesenkte Ziele schicken TeamViewer-Aktie vorbörslich auf Rekordtief

Die teilweise gesenkten Umsatzziele haben die Aktie von TeamViewer am Mittwoch vorbörslich unter Druck gebracht. Sie gab auf Tradegate bei hohen Umsätzen im Vergleich zum XETRA-Schluss am Vortag um knapp zehn Prozent nach. Damit würde sie auf ein Rekordtief von 7,65 Euro fallen.

Ein Händler sprach von einem "komplexen Zahlenwerk", das sowohl positive als auch negative Aspekte beinhalte. Positiv sei etwa, dass die operative Profitabilität in diesem Jahr etwas höher gesehen werde, denn die Ebitda-Margenerwartung sei um einen Prozentpunkt angehoben worden. Er beurteilt aber die gekappte ARR-Prognose als schwerwiegender, "da Abonnentenmodelle von diesem Schlüsselindikator abhängen". Künftige Leistungskennziffern würden belastet und die Zukunftsaussichten seien eingetrübter.

GÖPPINGEN/FRANKFURT (dpa-AFX)

