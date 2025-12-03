DAX 23.843 +0,6%ESt50 5.721 +0,5%MSCI World 4.412 +0,2%Top 10 Crypto 12,59 +0,8%Nas 23.454 +0,2%Bitcoin 79.880 -0,5%Euro 1,1676 +0,0%Öl 62,80 +0,1%Gold 4.194 -0,2%
DAX fester -- Asiens Börsen uneins - Nikkei mit kräftigen Gewinnen -- Salesforce steigert Gewinn und Umsatz kräftig -- BYD, Tesla, Siemens Energy, Aurubis, Formycon im Fokus
Neuer Erholungsversuch: DAX zeigt sich im Donnerstagshandel mit Gewinnen
Porsche-Aktie höher: Management strebt weitere massive Einsparungen an
TeamViewer Aktie

TeamViewer Aktien-Sparplan
5,61 EUR +0,09 EUR +1,54 %
STU
Marktkap. 868,81 Mio. EUR

KGV 12,43 Div. Rendite 0,00%
WKN A2YN90

ISIN DE000A2YN900

Symbol TMVWF

JP Morgan Chase & Co.

TeamViewer Neutral

09:01 Uhr
TeamViewer Neutral
Aktie in diesem Artikel
TeamViewer
5,61 EUR 0,09 EUR 1,54%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Teamviewer mit einem Kursziel von 7,50 Euro auf "Neutral" belassen. 2025 sei schwierig gewesen für Europas Software- und IT-Branche, die von den Verwerfungen durch Künstliche Intelligenz (KI) erfasst worden sei, schrieb Analyst Toby Ogg am Mittwochabend in seinem Ausblick. Aber jede "Cloud" habe auch ihren Silberstreif. Teamviewer habe zuletzt beim Wachstum enttäuscht und es brauche zunächst neue Vertrauensbeweise./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 19:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TeamViewer Neutral

Unternehmen:
TeamViewer		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
7,50 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
5,55 €		 Abst. Kursziel*:
35,01%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
5,61 €		 Abst. Kursziel aktuell:
33,81%
Analyst Name:
Toby Ogg 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
10,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TeamViewer

09:01 TeamViewer Neutral JP Morgan Chase & Co.
01.12.25 TeamViewer Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.11.25 TeamViewer Neutral Goldman Sachs Group Inc.
27.10.25 TeamViewer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.10.25 TeamViewer Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

