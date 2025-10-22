TeamViewer Aktie
Marktkap. 1,33 Mrd. EURKGV 12,43 Div. Rendite 0,00%
WKN A2YN90
ISIN DE000A2YN900
Symbol TMVWF
TeamViewer Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Teamviewer von 18 auf 10,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das dritte Quartal sei zwar enttäuschend gewesen, schrieb Alice Jennings am Mittwochnachmittag im Nachgang der Geschäftszahlen. Die Aktien des Softwareanbieters seien allerdings zu günstig, um nicht positiv zu denken. Der Wiederaufbau des Anlegervertrauens werde aber eine Herausforderung./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 17:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
