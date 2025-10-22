DAX 24.094 -0,2%ESt50 5.656 +0,3%MSCI World 4.321 -0,1%Top 10 Crypto 14,95 +0,2%Nas 22.740 -0,9%Bitcoin 94.483 +1,9%Euro 1,1592 -0,2%Öl 65,94 +2,5%Gold 4.108 +0,3%
TeamViewer Aktie

6,47 EUR -0,18 EUR -2,71 %
STU
Marktkap. 1,33 Mrd. EUR

KGV 12,43 Div. Rendite 0,00%
WKN A2YN90

ISIN DE000A2YN900

Symbol TMVWF

Barclays Capital

TeamViewer Overweight

12:51 Uhr
TeamViewer Overweight
TeamViewer
6,47 EUR -0,18 EUR -2,71%
Charts| News| Analysen
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Teamviewer von 18 auf 10,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das dritte Quartal sei zwar enttäuschend gewesen, schrieb Alice Jennings am Mittwochnachmittag im Nachgang der Geschäftszahlen. Die Aktien des Softwareanbieters seien allerdings zu günstig, um nicht positiv zu denken. Der Wiederaufbau des Anlegervertrauens werde aber eine Herausforderung./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 17:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: II.studio / Shutterstock.com

Unternehmen:
TeamViewer		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
10,50 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
6,49 €		 Abst. Kursziel*:
61,66%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
6,47 €		 Abst. Kursziel aktuell:
62,41%
Analyst Name:
Alice Jennings 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
13,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TeamViewer

10:51 TeamViewer Hold Deutsche Bank AG
22.10.25 TeamViewer Halten DZ BANK
22.10.25 TeamViewer Neutral JP Morgan Chase & Co.
01.09.25 TeamViewer Neutral JP Morgan Chase & Co.
06.08.25 TeamViewer Neutral Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu TeamViewer

dpa-afx Unteres Ende TeamViewer-Aktie bricht auf Rekordtief ein: Softwareanbieter bei Umsatz 2025 und 2026 skeptischer TeamViewer-Aktie bricht auf Rekordtief ein: Softwareanbieter bei Umsatz 2025 und 2026 skeptischer
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank senkt Ziel für Teamviewer auf 7,50 Euro - 'Hold'
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart in Grün
finanzen.net TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Vormittag stabil
dpa-afx ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt Teamviewer auf 'Halten' - Fairer Wert eingedampft
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX zum Handelsende leichter
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX zeigt sich letztendlich schwächer
finanzen.net TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Mittwochnachmittag im Keller
TraderFox TeamViewer: MWB Research und JPMorgan sehen über 115 % Kurspotenzial nach dem panischen Abverkauf!
EQS Group EQS-News: TeamViewer Q3 2025: TeamViewer continues to deliver ARR and revenue growth YoY with 46% Adj. EBITDA margin
EQS Group EQS-Adhoc: TeamViewer SE: TeamViewer discloses Q3 2025 results and updates FY 2025 pro forma guidance
EQS Group EQS-PVR: TeamViewer SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: TeamViewer SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: TeamViewer SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: TeamViewer SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: TeamViewer SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: TeamViewer SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
