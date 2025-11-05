DAX23.890 -0,2%Est505.640 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,97 +1,3%Nas23.349 -2,0%Bitcoin89.410 +1,0%Euro1,1480 -0,1%Öl64,24 -0,2%Gold3.973 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Palantir A2QA4J Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Amazon 906866 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RENK RENK73 BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX unter 24.000er-Marke -- Novo Nordisk enttäuscht bei Bilanz -- Fresenius hebt Prognose an -- BMW steigert Gewinn -- Aurora Cannabis, BASF, Rheinmetall & Co., AMD, Rivian, DroneShield im Fokus
Top News
Ausblick: Adecco SA legt Quartalsergebnis vor Ausblick: Adecco SA legt Quartalsergebnis vor
Ausblick: Robinhood stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor Ausblick: Robinhood stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Webkonferenz: Investmentausblick von Dr. Jan Ehrhardt & Stefan Breintner - Jetzt anmelden
Zahlen vorgelegt

McDonald's-Aktie höher: Mehr Umsatz und Gewinn

05.11.25 14:28 Uhr
NYSE-Aktie McDonald's im Plus: Gewinn und Umsatz gesteigert | finanzen.net

Der Fastfood-Konzern McDonald's hat im dritten Quartal den Umsatz gesteigert und mehr verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
McDonald's Corp.
260,95 EUR 0,80 EUR 0,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Burger-Kette profitierte dabei davon, dass die Kunden in den USA mehr Geld bei ihren Besuchen ausgaben. Die Aktie legt im vorbörslichen NYSE-Handel um 1,12 Prozent zu auf 302,57 US-Dollar.

Wer­bung

Der Umsatz stieg im Berichtszeitraum um drei Prozent auf knapp 7,1 Milliarden US-Dollar (rund 6,2 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Mittwoch in Chicago mitteilte. Dies liegt auch im Rahmen der Erwartungen von Analysten.

Auf vergleichbarer Basis lag das Umsatzwachstum bei 3,6 Prozent - angetrieben vom ausländischen Geschäft vor allem in Deutschland und Australien. Aber auch in den USA griffen mehr Verbraucher wieder zu Burger, Pommes Frites & Co. Hier lag das vergleichbare Wachstum bei 2,4 Prozent. Zurückzuführen sei dies vor allem durch höhere Ausgaben der Kunden, so der Konzern laut Mitteilung.

Das operative Ergebnis verbesserte sich um fünf Prozent auf knapp 3,4 Milliarden Dollar. Unter dem Strich verdiente das Unternehmen rund 2,28 Milliarden Dollar nach 2,26 Milliarden im Jahr zuvor. Hier hatten Analysten etwas mehr erwartet.

Wer­bung

McDonalds hat im Berichtzeitraum versucht, mit neuen Angeboten und Werbeaktionen Kunden in die Restaurants zu locken. Dazu gehörten Preissenkungen bei bestimmten Menüs und Angebote wie "buy one, add one for $1".

/err/mne/stk

CHICAGO (dpa-AFX)

In eigener Sache

Übrigens: McDonalds und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf McDonalds

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf McDonalds

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com, Bikeworldtravel / Shutterstock.com

Nachrichten zu McDonald's Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu McDonald's Corp.

DatumRatingAnalyst
16.09.2025McDonalds Market-PerformBernstein Research
03.09.2025McDonalds BuyUBS AG
08.08.2025McDonalds KaufenDZ BANK
07.08.2025McDonalds OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025McDonalds BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
03.09.2025McDonalds BuyUBS AG
08.08.2025McDonalds KaufenDZ BANK
07.08.2025McDonalds OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025McDonalds BuyUBS AG
28.07.2025McDonalds BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
16.09.2025McDonalds Market-PerformBernstein Research
30.07.2024McDonalds NeutralGoldman Sachs Group Inc.
13.06.2024McDonalds NeutralGoldman Sachs Group Inc.
05.02.2024McDonalds Market-PerformBernstein Research
30.10.2023McDonalds Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
11.07.2016McDonalds VerkaufenIndependent Research GmbH
26.04.2016McDonalds VerkaufenIndependent Research GmbH
26.01.2016McDonalds VerkaufenIndependent Research GmbH
26.10.2015McDonalds VerkaufenIndependent Research GmbH

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für McDonald's Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen