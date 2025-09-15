DAX 23.661 -0,4%ESt50 5.431 -0,2%Top 10 Crypto 16,18 +1,1%Dow 45.883 +0,1%Nas 22.349 +0,9%Bitcoin 98.195 +0,1%Euro 1,1798 +0,3%Öl 67,11 -0,5%Gold 3.688 +0,3%
McDonalds Aktie

McDonalds Aktien-Sparplan
256,60 EUR -0,05 EUR -0,02 %
STU
302,64 USD +0,59 USD +0,20 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 184,83 Mrd. EUR

KGV 25,45 Div. Rendite 2,34%
WKN 856958

ISIN US5801351017

Symbol MCD

Bernstein Research

McDonalds Market-Perform

09:26 Uhr
McDonalds Market-Perform
McDonald's Corp.
256,60 EUR -0,05 EUR -0,02%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für McDonald's von 310 auf 320 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Dank neuer Sonderangebote dürfte der Fast-Food-Riese kurzfristig schneller wachsen als die Konkurrenz, da diese wohl nicht willens oder in der Lage sei, sich auf einen Preiskrieg einzulassen, schrieb Danilo Gargiulo in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Anleger dürften die Aktie weiterhin für die gut vorhersagbare Gewinnentwicklung und die kurzfristigen Kurstreiber belohnen. Mit dem jüngsten Anstieg sei der Bewertungsaufschlag zur Branche aber weiter gestiegen, was das Potenzial begrenze./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2025 / 23:10 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2025 / 02:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Alberto Stocco / Shutterstock.com

Zusammenfassung: McDonalds Market-Perform

Unternehmen:
McDonald's Corp.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
$ 320,00
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
$ 302,07		 Abst. Kursziel*:
5,94%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
$ 302,64		 Abst. Kursziel aktuell:
5,74%
Analyst Name:
Danilo Gargiulo 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 335,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu McDonald's Corp.

09:26 McDonalds Market-Perform Bernstein Research
03.09.25 McDonalds Buy UBS AG
08.08.25 McDonalds Kaufen DZ BANK
07.08.25 McDonalds Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.08.25 McDonalds Buy UBS AG
mehr Analysen

