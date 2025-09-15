McDonalds Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für McDonald's von 310 auf 320 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Dank neuer Sonderangebote dürfte der Fast-Food-Riese kurzfristig schneller wachsen als die Konkurrenz, da diese wohl nicht willens oder in der Lage sei, sich auf einen Preiskrieg einzulassen, schrieb Danilo Gargiulo in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Anleger dürften die Aktie weiterhin für die gut vorhersagbare Gewinnentwicklung und die kurzfristigen Kurstreiber belohnen. Mit dem jüngsten Anstieg sei der Bewertungsaufschlag zur Branche aber weiter gestiegen, was das Potenzial begrenze./gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2025 / 23:10 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2025 / 02:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
