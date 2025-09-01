McDonalds Aktie
Marktkap. 192,35 Mrd. EURKGV 25,45 Div. Rendite 2,34%
WKN 856958
ISIN US5801351017
Symbol MCD
McDonalds Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für McDonald's mit einem Kursziel von 350 US-Dollar auf "Buy" belassen. Analyst Dennis Geiger sieht durch ein Treffen mit dem Mangement sein Vertrauen darin gestärkt, dass der US-Konzern seinen Marktanteil in der Heimat steigern kann. Der Tenor des Treffens sei positiv gewesen, schrieb er am Mittwoch./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 06:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com
Zusammenfassung: McDonalds Buy
|Unternehmen:
McDonald's Corp.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 350,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 315,76
|Abst. Kursziel*:
10,84%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 315,05
|Abst. Kursziel aktuell:
11,09%
|
Analyst Name:
Dennis Geiger
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 340,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
