DAX letztlich stabil -- Wall Street schließt höher -- Tesla-CEO Musk sichert sich Milliarden-Aktienpaket -- BYD, Nike, Siemens Energy, D-Wave, Lufthansa, Bayer, Rüstungsaktien, Gold, Bitcoin im Fokus
Optimismus in New York: NASDAQ 100 steigt letztendlich

22.12.25 22:32 Uhr

22.12.25 22:32 Uhr
Der NASDAQ 100 gewann am Montagabend an Wert.

Am Montag tendierte der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsschluss 0,46 Prozent stärker bei 25.461,70 Punkten. In den Montagshandel ging der NASDAQ 100 0,716 Prozent höher bei 25.527,68 Punkten, nach 25.346,18 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Montag sein Tagestief bei 25.401,59 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25.554,03 Punkten lag.

NASDAQ 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, einen Wert von 24.239,57 Punkten auf. Der NASDAQ 100 stand vor drei Monaten, am 22.09.2025, bei 24.761,07 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 21.289,15 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 stieg der Index bereits um 21,39 Prozent. Bei 26.182,10 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Bei 16.542,20 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Micron Technology (+ 4,01 Prozent auf 276,59 USD), Synopsys (+ 3,78 Prozent auf 481,24 USD), Warner Bros Discovery (+ 3,53 Prozent auf 28,75 USD), Cintas (+ 2,36 Prozent auf 191,99 USD) und Paychex (+ 2,32 Prozent auf 114,88 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Dollar Tree (-4,18 Prozent auf 122,49 USD), Starbucks (-2,45 Prozent auf 86,17 USD), Honeywell (-1,58 Prozent auf 195,96 USD), Kraft Heinz Company (-1,47 Prozent auf 24,15 USD) und Fastenal (-1,42 Prozent auf 41,75 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 33.835.755 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,751 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,77 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,53 Prozent bei der Kraft Heinz Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
19.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
09.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
09.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
26.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
24.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
mehr Analysen