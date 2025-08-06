DAX 24.073 +0,6%ESt50 5.299 +0,7%Top 10 Crypto 15,61 +1,3%Dow 44.193 +0,2%Nas 21.169 +1,2%Bitcoin 98.607 +0,0%Euro 1,1679 +0,2%Öl 66,82 -0,2%Gold 3.375 +0,2%
Novo Nordisk A3EU6F Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Palantir A2QA4J Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Commerzbank CBK100 Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Zalando ZAL111 Lufthansa 823212 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866
Siemens-Aktie legt leicht zu: Siemens bleibt auf Wachstumskurs - Jahresziele im Blick Siemens-Aktie legt leicht zu: Siemens bleibt auf Wachstumskurs - Jahresziele im Blick
Uniper-Aktie tiefer: Ziel für grüne Stromerzeugung bei Uniper nach unten korrigiert Uniper-Aktie tiefer: Ziel für grüne Stromerzeugung bei Uniper nach unten korrigiert
McDonalds Aktie

McDonalds Aktien-Sparplan
263,05 EUR -2,30 EUR -0,87 %
STU
307,82 USD +9,04 USD +3,03 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 182,93 Mrd. EUR

KGV 25,45 Div. Rendite 2,34%
WKN 856958

ISIN US5801351017

Symbol MCD

JP Morgan Chase & Co.

McDonalds Overweight

09:41 Uhr
Aktie in diesem Artikel
McDonald's Corp.
263,05 EUR -2,30 EUR -0,87%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für McDonald's nach Zahlen von 305 auf 310 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Schnellrestaurant-Betreiber schlage sich weiterhin gut in einem nach wie vor schwierigen Markt, schrieb John Ivankoe in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er verwies zudem auf den verschärften Fokus, Stammkunden zurückzugewinnen. Die Aktie befindet sich weiterhin auf der "Analyst Focus List" der Bank./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 00:40 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 00:40 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Alberto Stocco / Shutterstock.com

Unternehmen:
McDonald's Corp.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 310,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 307,66		 Abst. Kursziel*:
0,76%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 307,82		 Abst. Kursziel aktuell:
0,71%
Analyst Name:
John Ivankoe 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 340,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

