McDonalds Aktie
Marktkap. 182,93 Mrd. EURKGV 25,45 Div. Rendite 2,34%
WKN 856958
ISIN US5801351017
Symbol MCD
McDonalds Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für McDonald's nach Zahlen von 305 auf 310 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Schnellrestaurant-Betreiber schlage sich weiterhin gut in einem nach wie vor schwierigen Markt, schrieb John Ivankoe in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er verwies zudem auf den verschärften Fokus, Stammkunden zurückzugewinnen. Die Aktie befindet sich weiterhin auf der "Analyst Focus List" der Bank./ck/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 00:40 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 00:40 / EDT
Zusammenfassung: McDonalds Overweight
|Unternehmen:
McDonald's Corp.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 310,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 307,66
|Abst. Kursziel*:
0,76%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 307,82
|Abst. Kursziel aktuell:
0,71%
|
Analyst Name:
John Ivankoe
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 340,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu McDonald's Corp.
|09:41
|McDonalds Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|McDonalds Buy
|UBS AG
|28.07.25
|McDonalds Buy
|UBS AG
|27.06.25
|McDonalds Buy
|UBS AG
|13.06.25
|McDonalds Buy
|Jefferies & Company Inc.
