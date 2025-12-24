DAX24.340 +0,2%Est505.746 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,38 -1,7%Nas23.552 ±-0,0%Bitcoin73.908 -0,3%Euro1,1781 -0,1%Öl62,52 +0,1%Gold4.464 -0,5%
Italienische Salami zurückgerufen - Krankheitserreger

24.12.25 15:22 Uhr

KÖLN (dpa-AFX) - Wegen Krankheitserregern wird kurz vor Weihnachten eine italienische Salami zurückgerufen. Es handele sich um "Salsiccia Piccante Affettata" in der 500-Gramm-Verpackung mit der Chargennummer 9085270 und den Mindesthaltbarkeitsdaten 19., 21., 24. und 28. Dezember sowie 4., 11., 18. und 25. Januar. Hersteller sei die italienische Trinita, berichtete die Website lebensmittelwarnung.de.

Mögliche Folge des Verzehrs sei eine Listerien-Erkrankung. Sie äußere sich meist innerhalb von 14 Tagen nach Infektion mit Durchfall und Fieber. Insbesondere Schwangere, Senioren und Menschen mit geschwächtem Abwehrsystem können schwerere Krankheitsverläufe mit Blutvergiftung und Hirnhautentzündung entwickeln. Bei Schwangeren kann, sogar ohne Symptome, das ungeborene Kind geschädigt werden.

Betroffen seien die vier Bundesländer Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein. Nach Angaben des Herstellers kann man das Produkt zurückgeben und bekommt den Kaufpreis erstattet. Über den Rückruf hatte RTL berichtet. Auf der Website lebensmittelwarnung.de publizieren die Bundesländer oder das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) öffentliche Meldungen und Informationen./cd/DP/he