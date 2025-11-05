Ausblick: GEA öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Das sind die Erwartungen der Experten an GEA.
Werte in diesem Artikel
GEA wird am 06.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.
Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,734 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,670 EUR je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 2,53 Prozent auf 1,38 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel hatte GEA noch 1,35 Milliarden EUR umgesetzt.
Für das Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,88 EUR im Vergleich zu 2,30 EUR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 15 Analysten durchschnittlich bei 5,54 Milliarden EUR, gegenüber 5,42 Milliarden EUR ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.net
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.10.2025
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.10.2025
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.10.2025
|GEA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.10.2025
|GEA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.2025
|GEA Hold
|Warburg Research
