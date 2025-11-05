DAX24.050 +0,4%Est505.669 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,36 +4,1%Nas23.500 +0,7%Bitcoin90.386 +2,1%Euro1,1496 ±0,0%Öl63,55 -1,2%Gold3.972 -0,2%
Ausblick: GEA öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

05.11.25 23:49 Uhr
Das sind die Erwartungen der Experten an GEA.

GEA wird am 06.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,734 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,670 EUR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 2,53 Prozent auf 1,38 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel hatte GEA noch 1,35 Milliarden EUR umgesetzt.

Für das Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,88 EUR im Vergleich zu 2,30 EUR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 15 Analysten durchschnittlich bei 5,54 Milliarden EUR, gegenüber 5,42 Milliarden EUR ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu GEA

DatumRatingAnalyst
14.10.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
08.10.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
07.10.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
07.10.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025GEA HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
20.08.2025GEA BuyUBS AG
08.08.2025GEA BuyUBS AG
31.07.2025GEA BuyJefferies & Company Inc.
08.07.2025GEA BuyUBS AG
07.07.2025GEA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
14.10.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
08.10.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
07.10.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
07.10.2025GEA HoldWarburg Research
07.10.2025GEA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
07.10.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.10.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
13.08.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.08.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.

