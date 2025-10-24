DAX24.170 -0,2%Est505.663 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,14 -0,4%Nas22.942 +0,9%Bitcoin95.597 +0,9%Euro1,1612 -0,1%Öl66,16 +0,3%Gold4.058 -1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 SAP 716460 D-Wave Quantum A3DSV9 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Plug Power A1JA81 Volkswagen (VW) vz. 766403 TeamViewer A2YN90
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung auf Entspannung im Handelsstreit: DAX schwächer -- Asiens Börsen mit Gewinnen -- Intel: Starke Zahlen -- HENSOLDT: Höhere Erwartungen -- SuperMicro, Newmont, Beyond Meat, Dow im Fokus
Top News
HENSOLDT-Aktie legt zu: Erwartungen hochgeschraubt - Auch Aktien von Rheinmetall und RENK profitieren HENSOLDT-Aktie legt zu: Erwartungen hochgeschraubt - Auch Aktien von Rheinmetall und RENK profitieren
Newmont-Aktie tiefer: Gewinn und Umsatz liegen über den Erwartungen Newmont-Aktie tiefer: Gewinn und Umsatz liegen über den Erwartungen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF - Jetzt informieren!
Analystenstimme

GEA-Aktie fest: Fitch bestätigt Gea Group mit BBB+; Ausblick stabil

24.10.25 09:22 Uhr
GEA-Aktie im Blick: GEA trotzt dem Marktumfeld - Fitch bestätigt Top-Rating! | finanzen.net

Fitch hat die Bonitätseinstufung für die GEA Group bestätigt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GEA
62,75 EUR -0,35 EUR -0,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Wie die Ratingagentur mitteilte, stuft sie den im DAX notierten Anlagenbauer weiterhin mit BBB+ ein. Der Ausblick ist stabil. Fitch bescheinigt dem Konzern ein robustes Geschäftsprofil, gestützt durch eine führende Marktposition in der Nahrungsmittelverarbeitung, eine breit aufgestellte Kundenbasis sowie eine ausgeglichene geographische Aufstellung. GEA sei außerdem in der Lage, höhere Kosten an Kunden weiterzugeben.

Wer­bung

Die GEA-Aktie gewinnt auf XETRA zeitweise 0,48 Prozent auf 63,20 Euro.

DOW JONES

Ausgewählte Hebelprodukte auf GEA

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf GEA

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: GEA Group

Nachrichten zu GEA

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu GEA

DatumRatingAnalyst
14.10.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
08.10.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
07.10.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
07.10.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025GEA HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
20.08.2025GEA BuyUBS AG
08.08.2025GEA BuyUBS AG
31.07.2025GEA BuyJefferies & Company Inc.
08.07.2025GEA BuyUBS AG
07.07.2025GEA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
14.10.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
08.10.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
07.10.2025GEA Sector PerformRBC Capital Markets
07.10.2025GEA HoldWarburg Research
07.10.2025GEA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
07.10.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.10.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
13.08.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.08.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025GEA UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für GEA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen