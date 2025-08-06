GEA Aktie
Marktkap. 9,92 Mrd. EURKGV 20,82 Div. Rendite 2,40%
WKN 660200
ISIN DE0006602006
Symbol GEAGF
GEA Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gea nach detaillierten Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Der Blick auf die Details sei positiv, da das überraschend starke Zahlenwerk des Maschinenbauers durch die Sparte Separation & Flow Technologies (SFT) getragen werde, schrieb Akash Gupta in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. SFT habe eine Rekordmarge im abgelaufenen Quartal gemeldet, die auf starke Preise für neue Ausrüstung zurückgehe./rob/ck/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 07:11 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 07:11 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: GEA Group
Zusammenfassung: GEA Underweight
|Unternehmen:
GEA
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
49,00 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
63,45 €
|Abst. Kursziel*:
-22,77%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
64,95 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-24,56%
|
Analyst Name:
Akash Gupta
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
58,71 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
