Airbus Aktie
Marktkap. 164,91 Mrd. EURKGV 28,89 Div. Rendite 1,29%
WKN 938914
ISIN NL0000235190
Symbol EADSF
Airbus SE Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Airbus von 223 auf 245 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Flugzeugbauer habe im dritten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Douglas S Harned in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er geht davon aus, dass dies auch wieder im Februar bei der nächsten Zahlenvorlage so sein wird. Airbus bleibe eine kostengünstige Möglichkeit, um vom starken Zyklus in der Luftfahrt- und Rüstungsindustrie zu profitieren./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 21:37 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 21:37 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Airbus Outperform
|Unternehmen:
Airbus SE
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
245,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
215,10 €
|Abst. Kursziel*:
13,90%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
213,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
14,75%
|
Analyst Name:
Douglas S Harned
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
229,22 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
