Deutsche Bank AG

Santander Buy

13:16 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Santander mit einem Kursziel von 8,20 Euro auf "Buy" belassen. Die Bank habe die Erwartungen leicht getoppt, bei unveränderten Trends, schrieb Alfredo Alonso in einer am Donnerstag vorliegenden Reaktion./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 08:05 / CET

