DAX 24.079 -0,2%ESt50 5.670 -0,6%MSCI World 4.409 -0,4%Top 10 Crypto 14,87 -3,3%Nas 23.958 +0,6%Bitcoin 93.765 -1,1%Euro 1,1555 -0,4%Öl 64,35 -0,9%Gold 3.962 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 adidas A1EWWW Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Bank 514000 DroneShield A2DMAA Amazon 906866 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor EZB-Entscheid: DAX verliert leicht -- US-Börsen tiefer erwartet -- Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft, Alphabet, Novo Nordisk, DroneShield, Meta, Scout24, HelloFresh, Palantir im Fokus
Top News
Wie ein zweites Gehalt. Ohne zweiten Job. Wie ein zweites Gehalt. Ohne zweiten Job.
Hunderte Euro zu viel gezahlt? 8 Broker im Ordergebühren-Vergleich Hunderte Euro zu viel gezahlt? 8 Broker im Ordergebühren-Vergleich
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

UBS Aktie

Kaufen
Verkaufen
32,95 EUR +0,11 EUR +0,33 %
STU
38,12 USD -0,98 USD -2,49 %
vorbörslich
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 104,48 Mrd. EUR

KGV 19,81 Div. Rendite 2,65%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A12DFH

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN CH0244767585

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol UBS

Deutsche Bank AG

UBS Buy

13:26 Uhr
UBS Buy
Aktie in diesem Artikel
UBS
32,95 EUR 0,11 EUR 0,33%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für UBS mit einem Kursziel von 36 Franken auf "Buy" belassen. Analyst Benjamin Goy attestierte den Schweizern in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion einen starken Quartalsbericht./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pincasso / Shutterstock.com

Zusammenfassung: UBS Buy

Unternehmen:
UBS		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
36,00 CHF
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
33,04 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Benjamin Goy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
34,50 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu UBS

13:26 UBS Buy Deutsche Bank AG
08:01 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.10.25 UBS Outperform RBC Capital Markets
29.10.25 UBS Buy Jefferies & Company Inc.
29.10.25 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu UBS

dpa-afx Erwartungen übertroffen UBS-Aktie wechselt ins Negative: Gewinn deutlich gesteigert UBS-Aktie wechselt ins Negative: Gewinn deutlich gesteigert
finanzen.net Börse Zürich in Rot: SMI zum Handelsstart in Rot
finanzen.net Schwacher Handel: SLI fällt zum Start des Donnerstagshandels
finanzen.net SMI aktuell: SMI verbucht schlussendlich Abschläge
finanzen.net SIX-Handel SLI beendet die Mittwochssitzung in der Verlustzone
finanzen.net Börse Zürich in Rot: SPI fällt schlussendlich
finanzen.net Schwacher Wochentag in Zürich: SMI verliert
finanzen.net Angespannte Stimmung in Zürich: SPI notiert am Nachmittag im Minus
finanzen.net SLI-Handel aktuell: SLI sackt am Nachmittag ab
Zacks UBS Group Q3 Earnings & Revenues Increase Y/Y, Expenses Decline
Zacks UBS (UBS) Q3 Earnings and Revenues Beat Estimates
Business Times UBS Q3 profit beats expectations as investment banking rebounds, legal costs ease
RTE.ie UBS third-quarter profit soars, trouncing expectations
Financial Times UBS to appeal against court decision on Credit Suisse bond wipeout
FOX Business Ex-trader files $400M lawsuit against UBS over Libor manipulation scandal
Benzinga Earnings Preview: UBS Gr
BBC City trader sues UBS for $400m after rate-rigging conviction quashed
RSS Feed
UBS zu myNews hinzufügen