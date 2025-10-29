DAX 24.113 -0,1%ESt50 5.688 -0,3%MSCI World 4.403 -0,5%Top 10 Crypto 14,73 -4,2%Nas 23.739 -0,9%Bitcoin 93.147 -1,8%Euro 1,1580 -0,2%Öl 64,52 -0,6%Gold 3.994 +1,2%
TRATON Aktie

27,90 EUR +0,34 EUR +1,23 %
STU
Marktkap. 13,82 Mrd. EUR

KGV 4,98 Div. Rendite 6,08%
WKN TRAT0N

ISIN DE000TRAT0N7

Symbol TRATF

DZ BANK

TRATON Halten

14:41 Uhr
TRATON Halten
Aktie in diesem Artikel
TRATON
27,90 EUR 0,34 EUR 1,23%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Traton von 31 auf 29 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. In einem Marktumfeld, das von Verunsicherung geprägt sei, leide bei dem Lastwagenhersteller die Profitabilität, schrieb Holger Schmidt am Donnerstag. Diese Situation prägt auch seine Einschätzung für das Jahr 2026, weshalb er seine Schätzungen reduzierte. Trotz dieser Umstände sei das dritte Quartal aber besser gewesen als befürchtet./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 12:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 12:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

