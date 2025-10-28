TRATON Aktie
Marktkap. 13,45 Mrd. EURKGV 4,98 Div. Rendite 6,08%
WKN TRAT0N
ISIN DE000TRAT0N7
Symbol TRATF
TRATON Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Traton mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Buy" belassen. Der Quartalsbericht sei durchwachsen gewesen, mit positiven und negativen Aspekten, schrieb Hemal Bhundia am Mittwochmorgen. Insgesamt dürften die Anleger aber positiv auf das deutlich bessere operative Ergebnis des Lkw-Bauers reagieren./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TRATON GROUP
Zusammenfassung: TRATON Buy
|Unternehmen:
TRATON
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
40,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
27,60 €
|Abst. Kursziel*:
44,93%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
27,58 €
|Abst. Kursziel aktuell:
45,03%
|
Analyst Name:
Hemal Bhundia
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
35,60 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu TRATON
|11:41
|TRATON Buy
|UBS AG
|11:21
|TRATON Buy
|Warburg Research
|10:26
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:11
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.25
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|11:41
|TRATON Buy
|UBS AG
|11:21
|TRATON Buy
|Warburg Research
|10:26
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:11
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.25
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|11:41
|TRATON Buy
|UBS AG
|11:21
|TRATON Buy
|Warburg Research
|07.10.25
|TRATON Buy
|Warburg Research
|07.10.25
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|28.07.25
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|25.05.21
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
|14.01.21
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
|15.10.20
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
|08.09.20
|TRATON Underperform
|Bernstein Research
|10:26
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:11
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.25
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.25
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|20.10.25
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.