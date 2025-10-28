DAX 24.136 -0,6%ESt50 5.706 +0,0%MSCI World 4.434 +0,2%Top 10 Crypto 15,38 +2,5%Nas 23.977 +0,6%Bitcoin 96.493 -0,5%Euro 1,1649 +0,0%Öl 65,25 +1,2%Gold 4.010 +1,8%
Vor Fed-Entscheid: DAX zurückhaltend -- Wall Street fester -- Deutsche Bank übertrifft Erwartungen -- Mercedes-Benz erleidet Gewinneinbruch -- Coinbase, NVIDIA, adidas, DroneShield im Fokus
Deutsche Bank: Verbucht einen Rekordgewinn im 3. Quartal. Die 2025er Ziele stehen bei der 9,2er KGV-Aktie mit 3,3 % Dividendenrendite!
Viking Therapeutics: Canaccord sieht 194 % Kurspotenzial mit Verweis auf die potenziellen Medikamente gegen Adipositas
TRATON Aktie

27,58 EUR +0,80 EUR +2,99 %
STU
Marktkap. 13,45 Mrd. EUR

KGV 4,98 Div. Rendite 6,08%
WKN TRAT0N

ISIN DE000TRAT0N7

Symbol TRATF

UBS AG

TRATON Buy

11:41 Uhr
TRATON
27,58 EUR 0,80 EUR 2,99%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Traton mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Buy" belassen. Der Quartalsbericht sei durchwachsen gewesen, mit positiven und negativen Aspekten, schrieb Hemal Bhundia am Mittwochmorgen. Insgesamt dürften die Anleger aber positiv auf das deutlich bessere operative Ergebnis des Lkw-Bauers reagieren./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TRATON GROUP

Zusammenfassung: TRATON Buy

Unternehmen:
TRATON		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
27,60 €		 Abst. Kursziel*:
44,93%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
27,58 €		 Abst. Kursziel aktuell:
45,03%
Analyst Name:
Hemal Bhundia 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
35,60 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TRATON

11:41 TRATON Buy UBS AG
11:21 TRATON Buy Warburg Research
10:26 TRATON Hold Jefferies & Company Inc.
10:11 TRATON Neutral JP Morgan Chase & Co.
27.10.25 TRATON Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu TRATON

TraderFox Kursziele TOP-5-Kursziele der Analysten am 29.10.25 TOP-5-Kursziele der Analysten am 29.10.25
finanzen.net Schwacher Handel: MDAX am Mittag im Minus
finanzen.net TRATON Aktie News: TRATON zeigt sich am Mittag freundlich
dpa-afx TRATON-Aktie klettert: VW-Nutzfahrzeugholding wird etwas pessimistischer für Marge
dpa-afx AKTIEN IM FOKUS: Traton profitieren von Margenstärke im dritten Quartal
dpa-afx ROUNDUP: VW-Lkw-Holding Traton wird zurückhaltener für Marge - Aktie steigt
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Handelsstart leichter
finanzen.net TRATON Aktie News: TRATON zeigt sich am Vormittag fester
Dow Jones Traton nach schwächeren 9 Monaten etwas pessimistischer für 2025
EQS Group EQS-News: TRATON GROUP records increase in incoming orders nine months into 2025, despite a difficult market environment
EQS Group EQS-News: TRATON GROUP launches Green Finance Framework to finance and refinance battery-electric commercial vehicles
EQS Group EQS-News: TRATON GROUP reports a decline in unit sales to 71,400 vehicles in the third quarter of 2025
EQS Group EQS-News: Dr. Arno Antlitz appointed as member of the Supervisory Board of TRATON SE
EQS Group EQS-News: TRATON successfully launches Australian bond program to further diversify international financing
EQS Group EQS-News: TRATON GROUP increases incoming orders significantly in a mixed first half of 2025
EQS Group EQS-Adhoc: TRATON SE: TRATON GROUP adjusts full-year 2025 outlook downwards
EQS Group EQS-News: Gunnar Kilian leaves the Supervisory Board of TRATON SE
