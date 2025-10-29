DAX 24.079 -0,2%ESt50 5.670 -0,6%MSCI World 4.409 -0,4%Top 10 Crypto 14,87 -3,3%Nas 23.958 +0,6%Bitcoin 93.765 -1,1%Euro 1,1555 -0,4%Öl 64,35 -0,9%Gold 3.962 +0,4%
Vor EZB-Entscheid: DAX verliert leicht -- US-Börsen tiefer erwartet -- Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft, Alphabet, Novo Nordisk, DroneShield, Meta, Scout24, HelloFresh, Palantir im Fokus
Boeing Aktie

Boeing Aktien-Sparplan
182,66 EUR -2,58 EUR -1,39 %
XETRA
211,07 USD -12,27 USD -5,49 %
vorbörslich
BTT
Marktkap. 139,03 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN 850471

ISIN US0970231058

Symbol BA

UBS AG

Boeing Buy

13:41 Uhr
Boeing Buy
Aktie in diesem Artikel
Boeing Co.
182,66 EUR -2,58 EUR -1,39%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Boeing von 280 auf 275 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Abgesehen von der erneut verschobenen Auslieferung des neuen Großraumjets 777X laufe vieles bei dem Flugzeugbauer gut, auch wenn sich seine hohen Erwartungen an die Barmittelentwicklung nicht erfüllt hätten, schrieb Gavin Parsons am Donnerstag in seinem Rückblick auf den Zwischenbericht. Für letztere bleibe er aber langfristig optimistischer als der Markt./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 04:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jordan Tan / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Boeing Buy

Unternehmen:
Boeing Co.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 275,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 213,58		 Abst. Kursziel*:
28,76%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 211,07		 Abst. Kursziel aktuell:
30,29%
Analyst Name:
Gavin Parsons 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 263,60

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Boeing Co.

13:41 Boeing Buy UBS AG
13:26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
10:36 Boeing Outperform RBC Capital Markets
29.10.25 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
29.10.25 Boeing Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Boeing Co.

dpa-afx Weiterer Milliardenverlust Boeing-Aktie schwächer: Auslieferung von Großraumjet 777X wird verschoben Boeing-Aktie schwächer: Auslieferung von Großraumjet 777X wird verschoben
dpa-afx ROUNDUP: Airbus fliegt Boeing noch weiter davon - Aktie auf Rekordhoch
finanzen.net Schwacher Handel: Dow Jones letztendlich in Rot
dpa-afx ROUNDUP: Airbus auf Kurs trotz knapper Triebwerke - Boeing mit Milliardenverlust
finanzen.net Boeing Aktie News: Boeing büßt am Abend ein
finanzen.net Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones verbucht nachmittags Verluste
finanzen.net Aufschläge in New York: Dow Jones liegt am Mittag im Plus
dpa-afx ROUNDUP 2: Boeings Großraumjet 777X kommt noch später - Milliardenverlust
finanzen.net Boeing Aktie News: Boeing verliert am Nachmittag
Deutsche Welle Struggling Boeing files huge Q3 losses on 777X delays
Deutsche Welle Struggling Boeing files huge Q3 losses on 777X delays
MotleyFool Boeing (BA) Q3 2025 Earnings Call Transcript
BBC Boeing hit with $5bn in penalties as new jet delayed
BBC Boeing hit with $5bn in penalties as new jet delayed
Deutsche Welle Struggling Boeing files huge Q3 losses on 777X delays
Zacks Rolls-Royce or Boeing: Who Leads the Engine Race in 2025?
Zacks Boeing (BA) Q3 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
