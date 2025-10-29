Boeing Aktie
Marktkap. 139,03 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN 850471
ISIN US0970231058
Symbol BA
Boeing Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Boeing von 280 auf 275 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Abgesehen von der erneut verschobenen Auslieferung des neuen Großraumjets 777X laufe vieles bei dem Flugzeugbauer gut, auch wenn sich seine hohen Erwartungen an die Barmittelentwicklung nicht erfüllt hätten, schrieb Gavin Parsons am Donnerstag in seinem Rückblick auf den Zwischenbericht. Für letztere bleibe er aber langfristig optimistischer als der Markt./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 04:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jordan Tan / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Boeing Buy
|Unternehmen:
Boeing Co.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 275,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 213,58
|Abst. Kursziel*:
28,76%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 211,07
|Abst. Kursziel aktuell:
30,29%
|
Analyst Name:
Gavin Parsons
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 263,60
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Boeing Co.
|13:41
|Boeing Buy
|UBS AG
|13:26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:36
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.25
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.25
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|13:41
|Boeing Buy
|UBS AG
|13:26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:36
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.25
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.25
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|13:41
|Boeing Buy
|UBS AG
|13:26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:36
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.25
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.25
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|03.01.23
|Boeing Underperform
|Credit Suisse Group
|22.12.22
|Boeing Underperform
|Credit Suisse Group
|03.11.22
|Boeing Underperform
|Credit Suisse Group
|02.11.22
|Boeing Underperform
|Credit Suisse Group
|19.10.22
|Boeing Underperform
|Credit Suisse Group
|28.04.25
|Boeing Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|24.01.25
|Boeing Neutral
|UBS AG
|28.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
|14.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
|31.01.24
|Boeing Equal Weight
|Barclays Capital