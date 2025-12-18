DAX23.971 ±0,0%Est505.693 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,46 +2,9%Nas22.693 -1,8%Bitcoin74.044 +1,0%Euro1,1723 -0,2%Öl59,96 -1,2%Gold4.327 -0,3%
DAX aktuell

Belastung aus Übersee? - DAX vor EZB-Leitzinsentscheid weiter unter 24.000-Punkte-Marke

18.12.25 09:53 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Donnerstag an der Börse Frankfurt - DAX weiterhin unter 24.000er-Marke - EZB entscheidet über Leitzinsen | finanzen.net

Am Donnerstag bleibt der deutsche Leitindex infolge schwacher Vorgaben zunächst weiter unter der 24.000-Punkte-Marke.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.967,7 PKT 7,1 PKT 0,03%
Charts|News|Analysen

Der DAX verliert am Donnertag zur Eröffnung in Frankfurt marginale 0,06 Prozent auf 23.947,03 Punkte und pendelt dann um die Nulllinie. Nachdem er am Vortag unter die Schwelle von 24.000 Punkten gefallen war, rückt diese nun weiter in den Fokus.

Bisherige DAX-Rekorde

Am 9. Oktober hatte der DAX bei 24.771,34 Punkten ein neues Rekordhoch markiert. Letztlich war er an jenem Tag bei 24.611,25 Zählern in den Feierabend gegangen, was zugleich ein neuer Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Schwache Vorgaben - Oracle belastet

Am Vortag hatten bereits die US-Börsen schwach geschlossen. Oracle hat in den USA deutlich nachgegeben, nachdem die Financial Times berichtet hat, dass Verhandlungen mit dem wichtigen Finanzierungspartner Blue Owl Capital über ein 10 Milliarden Dollar teures Datenzentrum ins Stocken geraten seien. Blue Owl habe Bedenken wegen der hohen Verschuldung von Oracle und der massiven KI-Investitionen des Unternehmens, berichtet das Blatt. Auch für die Börsen in Asien erwies sich dies als Belastung.

Aufwärtsmodus verlassen

Laut dem Chartexperten Martin Utschneider vom Broker Robomarkets hat der DAX "seinen kurzfristigen Aufwärtsmodus verlassen". Nochmals belastend wirken die US-Vorgaben, denn in New York waren die Kurse nach dem Xetra-Schluss noch etwas tiefer ins Minus gerutscht. Die Wall Street und vor allem die technologielastigen Werte an der Nasdaq zollten dabei ihrem starken Lauf 2025 weiter Tribut. Der DAX kommt auf ein Jahresplus von 20 Prozent.

Zinspolitik der EZB im Fokus

In den Fokus rücken im Tagesverlauf der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank und Inflationsdaten aus den USA, die für die künftige Geldpolitik der US-Notenbank Fed von Bedeutung sind.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag, Pavel Ignatov / Shutterstock.com

