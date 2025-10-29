DAX 24.109 -0,1%ESt50 5.681 -0,4%MSCI World 4.395 -0,7%Top 10 Crypto 14,79 -3,8%Nas 23.726 -1,0%Bitcoin 93.213 -1,7%Euro 1,1575 -0,3%Öl 64,28 -1,0%Gold 3.976 +0,8%
GSK Aktie

19,90 EUR -0,05 EUR -0,25 %
STU
17,53 GBP +0,01 GBP +0,03 %
LSE
Marktkap. 79,99 Mrd. EUR

KGV 21,32 Div. Rendite 4,53%
WKN A3DMB5

ISIN GB00BN7SWP63

Symbol GLAXF

UBS AG

GSK Neutral

13:06 Uhr
GSK Neutral
GSK PLC Registered Shs
19,90 EUR -0,05 EUR -0,25%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für GSK von 1600 auf 1900 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Pharmakonzern habe stark abgeschnitten und mit dem Umatz sowie dem operativen Ergebnis im Kerngeschäft (Core Ebit) positiv überrascht, schrieb Matthew Weston am Donnerstag in seiner eingehenderen Betrachtung des jüngsten Quartalsberichts./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 07:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

GSK Neutral

Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
19,00 £
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
17,44 £		 Abst. Kursziel*:
8,94%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
17,53 £		 Abst. Kursziel aktuell:
8,42%
Analyst Name:
Matthew Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
17,26 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu GSK PLC Registered Shs

13:26 GSK Hold Deutsche Bank AG
13:06 GSK Neutral UBS AG
29.10.25 GSK Outperform Bernstein Research
29.10.25 GSK Neutral UBS AG
29.10.25 GSK Buy Jefferies & Company Inc.
