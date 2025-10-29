Rio Tinto Aktie
Marktkap. 102,34 Mrd. EURKGV 8,48 Div. Rendite 6,54%
WKN 852147
ISIN GB0007188757
Symbol RTPPF
Rio Tinto Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Rio Tinto mit einem Kursziel von 5200 Pence auf "Neutral" belassen. Mit den Quartalszahlen Mitte Oktober habe der Bergbaukonzern Fortschritte beim Projekt Simandou bekannt gegeben, schrieb Myles Allsop am Donnerstag. Satellitenaufnahmen zufolge erscheine die Infrastruktur vollständig zu sein./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Rio Tinto Neutral
|Unternehmen:
Rio Tinto plc
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
52,00 £
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
54,56 £
|Abst. Kursziel*:
-4,69%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Myles Allsop
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
55,63 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
