Rio Tinto Aktie

Rio Tinto Aktien-Sparplan
62,08 EUR +0,56 EUR +0,91 %
STU
57,18 CHF -1,21 CHF -2,08 %
BRX
Marktkap. 102,34 Mrd. EUR

KGV 8,48 Div. Rendite 6,54%
UBS AG

Rio Tinto Neutral

14:41 Uhr
Rio Tinto Neutral
Rio Tinto plc
62,08 EUR 0,56 EUR 0,91%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Rio Tinto mit einem Kursziel von 5200 Pence auf "Neutral" belassen. Mit den Quartalszahlen Mitte Oktober habe der Bergbaukonzern Fortschritte beim Projekt Simandou bekannt gegeben, schrieb Myles Allsop am Donnerstag. Satellitenaufnahmen zufolge erscheine die Infrastruktur vollständig zu sein./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rio Tinto Neutral

Unternehmen:
Rio Tinto plc		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
52,00 £
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
54,56 £		 Abst. Kursziel*:
-4,69%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Myles Allsop 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
55,63 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rio Tinto plc

14:41 Rio Tinto Neutral UBS AG
27.10.25 Rio Tinto Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.10.25 Rio Tinto Hold Deutsche Bank AG
15.10.25 Rio Tinto Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.10.25 Rio Tinto Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

