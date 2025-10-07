RBC Capital Markets

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - RBC hat Gea nach einer Telefonkonferenz mit Konzernchef Stefan Klebert über die Neuorganisation und den überraschenden Rückzug zweier Top-Manager auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Dass der Anlagenbauer seine bisherige Organisationsstruktur aufgibt, sei "absolut nachvollziehbar", schrieb Sebastian Kuenne in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Ausscheiden des bisherigen Finanzchefs könnte ihm zufolge mit den Fortschritten bei der ERP-Einführung und der Einkaufsoptimierung zusammenhängen. Zudem halte er die Auflösung des "Global Executive Committee" für einen klugen Schachzug, da so die Macht des regionalen Managements gebrochen werde, was Gea eine Optimierung der strategischen Verteilung der Finanzmittel ermögliche./ck

