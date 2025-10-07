DAX 24.543 +0,7%ESt50 5.632 +0,3%MSCI World 4.336 +0,1%Top 10 Crypto 16,93 -0,9%Nas 22.856 +0,3%Bitcoin 105.404 +1,1%Euro 1,1637 -0,2%Öl 66,01 +0,4%Gold 4.028 +1,1%
Marktkap. 9,73 Mrd. EUR

KGV 20,82 Div. Rendite 2,40%
RBC Capital Markets

GEA Sector Perform

15:21 Uhr
GEA Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - RBC hat Gea nach einer Telefonkonferenz mit Konzernchef Stefan Klebert über die Neuorganisation und den überraschenden Rückzug zweier Top-Manager auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Dass der Anlagenbauer seine bisherige Organisationsstruktur aufgibt, sei "absolut nachvollziehbar", schrieb Sebastian Kuenne in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Ausscheiden des bisherigen Finanzchefs könnte ihm zufolge mit den Fortschritten bei der ERP-Einführung und der Einkaufsoptimierung zusammenhängen. Zudem halte er die Auflösung des "Global Executive Committee" für einen klugen Schachzug, da so die Macht des regionalen Managements gebrochen werde, was Gea eine Optimierung der strategischen Verteilung der Finanzmittel ermögliche./ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 07:56 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 07:56 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: GEA Group

Zusammenfassung: GEA Sector Perform

Unternehmen:
GEA		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
55,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
63,25 €		 Abst. Kursziel*:
-13,04%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
62,65 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-12,21%
Analyst Name:
Sebastian Kuenne 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
58,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

GEA zu myNews hinzufügen