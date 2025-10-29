UBS AG

Adyen BV Parts Sociales Buy

14:41 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Adyen mit einem Kursziel von 2000 Euro auf "Buy" belassen. Der Zahlungsdienstleister habe umsatzseitig positiv überrascht, schrieb Justin Forsythe in seinem am Donnerstag vorliegenden Rückblick auf den Zwischenbericht. Die Bewertung sei zudem immer noch vernünftig, und strukturelle Sorgen seien Debatten über externe Belastungsfaktoren gewichen./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 01:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

