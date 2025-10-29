DAX 24.113 -0,1%ESt50 5.688 -0,3%MSCI World 4.403 -0,5%Top 10 Crypto 14,73 -4,2%Nas 23.739 -0,9%Bitcoin 93.147 -1,8%Euro 1,1580 -0,2%Öl 64,52 -0,6%Gold 3.994 +1,2%
Nach EZB-Entscheid: DAX stabil -- US-Börsen uneins -- Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft, Alphabet, Novo Nordisk, DroneShield, Meta, Scout24, HelloFresh, Palantir, Bitcoin im Fokus
Marktkap. 47,97 Mrd. EUR

KGV 48,40 Div. Rendite 0,00%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Adyen mit einem Kursziel von 2000 Euro auf "Buy" belassen. Der Zahlungsdienstleister habe umsatzseitig positiv überrascht, schrieb Justin Forsythe in seinem am Donnerstag vorliegenden Rückblick auf den Zwischenbericht. Die Bewertung sei zudem immer noch vernünftig, und strukturelle Sorgen seien Debatten über externe Belastungsfaktoren gewichen./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 01:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Adyen B.V. Parts Sociales Buy

Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
2.000,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
1.496,60 €		 Abst. Kursziel*:
33,64%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
1.502,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
33,12%
Analyst Name:
Justin Forsythe 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.943,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

