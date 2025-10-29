E.ON Aktie
Marktkap. 42,49 Mrd. EURKGV 6,48 Div. Rendite 4,89%
WKN ENAG99
ISIN DE000ENAG999
Symbol ENAKF
EON SE Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Eon vor Neunmonatszahlen mit einem Kursziel von 17 Euro auf "Buy" belassen. Die Essener seien auf einem guten Weg in Richtung des oberen Endes ihrer Zielspanne für 2025, schrieb James Brand in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
E.ON SE
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
17,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
16,20 €
|Abst. Kursziel*:
4,94%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
16,25 €
|Abst. Kursziel aktuell:
4,65%
Analyst Name:
James Brand
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
16,52 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
